TEI'den Havacılıkta Kadın Gücü Kutlaması - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

TEI'den Havacılıkta Kadın Gücü Kutlaması

TEI\'den Havacılıkta Kadın Gücü Kutlaması

TEI, Dünya Havacı Kadınlar Haftası'nda kadın çalışanlarını ve kız öğrencileri bir araya getirdi.

09.03.2025 12:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Havacı Kadınlar Haftası kapsamında "Havacılığın Güçlü Kadınları" programıyla TEI, gücün kaynağında çalışan yüzlerce TEI'li kadın çalışanı için düzenlediği kutlamaların yanı sıra, ortaokul ve lise düzeyinde kız öğrencilerle bir araya gelerek havacılık ve savunma sanayisini tanıttı.

Dünya Havacı Kadınlar Haftası her yıl, dünyanın ilk kadın pilotunun lisans alma tarihi anısına kutlanıyor. TEI her yıl olduğu gibi bu sene de bu haftayı yoğun bir etkinlik takvimiyle geçirdi. TEI Türkiye'nin havacılık alanındaki kadın istihdamını artırmak için birçok sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirerek geleceğin kadın mühendisleri ve teknisyenlerine ışık tutuyor. Bu kapsamda Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonuyla gerçekleştirilen sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında TEI, Melahat Ünügür Ortaokulu'nda 400 kız öğrenciyi ziyaret etti. Yapılan sunumlarda havacılık sektöründe kariyer imkanları ve TEI'nin başarıları anlatılırken, kız öğrencilere özel hazırlanan hediye paketleri öğrencilerle buluşturuldu. Ortaokul ziyaretinin yanı sıra lise öğrencilerini de tesislerinde ağırlayan TEI, Eskişehir'in 4 farklı lisesindeki 100 kız öğrenciye tesis gezisi ve sunum gerçekleştirdi.

TEI Kadın çalışanları, TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit'in ev sahipliğinde düzenlenen "Havacılığın Güçlü Kadınları" etkinliğinde bir araya geldi. Etkinlikte konuşan Akşit, çalışanların Dünya Havacı Kadınlar Haftası'nı ve Kadınlar Günü'nü kutladı. Etkinlikte ayrıca 2023 yılında yaşanan deprem felaketinin etkilediği bölgedeki kadın kooperatiflerinin ürünleriyle hazırlanan hediyeler, TEI'li kadınlara takdim edildi.

Havacı Kadınlar Haftası'nın son etkinliği olan iftar programı, AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan'ın ve TEI kadın çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. İftar programında ayrıca TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit ve TEI yöneticileri yer aldı. Katılımcıların kadınlar gününü kutlayan Gürcan, düzenlenen iftar programı nedeniyle TEI yönetimine teşekkür etti. Ayrıca, TEI çalışanlarının sorularını ve kariyeri hakkında merak edilenleri yanıtladı. TEI, önceki senelerde gerçekleştirdiği etkinlikler ve kadın çalışanlarını desteklemek için devreye aldığı uygulamalarla Dünya Havacı Kadınlar Enstitüsü tarafından 8 kez "Kadın Çalışanlarına En Çok Değer Veren Şirket" seçilmişti. Bu kapsamda çalışmalarına devam eden TEI, havacılık sektöründe kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Havacılık, Eğitim, Kadın, Dünya, Yerel, TEI, Son Dakika

Son Dakika Yerel TEI'den Havacılıkta Kadın Gücü Kutlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar
Ece Gürel’in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı Ece Gürel'in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı
Suriye’deki son durumu bizzat Şara anlattı Esad amacına ulaşamadı Suriye'deki son durumu bizzat Şara anlattı! Esad amacına ulaşamadı
ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu
Kararsızlar Partisi kuruluyor Gürsel Tekin’den ilk açıklama Kararsızlar Partisi kuruluyor! Gürsel Tekin'den ilk açıklama
Anne babalar dikkat Türkiye’de uyuşturucu tehlikesi hızla artıyor Anne babalar dikkat! Türkiye'de uyuşturucu tehlikesi hızla artıyor
Yeni girdiği iş yerinde ölümden döndü Yeni girdiği iş yerinde ölümden döndü
Dünya Kupası’nın 100. yılı için tarihi plan Dünya Kupası'nın 100. yılı için tarihi plan
Engin ve Dilan Polat’ın beraatine başsavcılıktan itiraz Engin ve Dilan Polat'ın beraatine başsavcılıktan itiraz
Kamuya ait bina ve araziler satılacak İhale için 10 bin lira yeterli Kamuya ait bina ve araziler satılacak! İhale için 10 bin lira yeterli
İlber Ortaylı’nın cep telefonunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor İlber Ortaylı'nın cep telefonunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
“Alo“ diyebilmek için 1 kilometre yol yürümek zorundalar "Alo" diyebilmek için 1 kilometre yol yürümek zorundalar
Ağızlıksız gezdirilen pitbull dubaya saldırdı sahibine 76 bin lira ceza kesildi Ağızlıksız gezdirilen pitbull dubaya saldırdı; sahibine 76 bin lira ceza kesildi
2030 yılında iki kez oruç tutulacak 2030 yılında iki kez oruç tutulacak

18:17 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar
17:53 Ece Gürel’in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı Ece Gürel'in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı
17:08 Suriye’deki son durumu bizzat Şara anlattı Esad amacına ulaşamadı Suriye'deki son durumu bizzat Şara anlattı! Esad amacına ulaşamadı
15:27 ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu
15:11 Kararsızlar Partisi kuruluyor Gürsel Tekin’den ilk açıklama Kararsızlar Partisi kuruluyor! Gürsel Tekin'den ilk açıklama
12:41 Anne babalar dikkat Türkiye’de uyuşturucu tehlikesi hızla artıyor Anne babalar dikkat! Türkiye'de uyuşturucu tehlikesi hızla artıyor
12:34 Yeni girdiği iş yerinde ölümden döndü Yeni girdiği iş yerinde ölümden döndü
11:57 Dünya Kupası’nın 100. yılı için tarihi plan Dünya Kupası'nın 100. yılı için tarihi plan
11:45 Engin ve Dilan Polat’ın beraatine başsavcılıktan itiraz Engin ve Dilan Polat'ın beraatine başsavcılıktan itiraz
11:43 Kamuya ait bina ve araziler satılacak İhale için 10 bin lira yeterli Kamuya ait bina ve araziler satılacak! İhale için 10 bin lira yeterli
11:43 İlber Ortaylı’nın cep telefonunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor İlber Ortaylı'nın cep telefonunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
11:37 “Alo“ diyebilmek için 1 kilometre yol yürümek zorundalar "Alo" diyebilmek için 1 kilometre yol yürümek zorundalar
11:30 Ağızlıksız gezdirilen pitbull dubaya saldırdı sahibine 76 bin lira ceza kesildi Ağızlıksız gezdirilen pitbull dubaya saldırdı; sahibine 76 bin lira ceza kesildi
11:18 2030 yılında iki kez oruç tutulacak 2030 yılında iki kez oruç tutulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2025 19:19:56. #7.12#
SON DAKİKA: TEI'den Havacılıkta Kadın Gücü Kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.