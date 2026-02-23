Çöpten elektrik üretiliyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, evsel atıkları enerjiye dönüştürerek yılda 71 bin 392 megavatsaat elektrik üretip 23 bin 800 hanenin tüketimine eş değer enerji sağlarken, 34 bin 125 ton karbon salınımını da engelliyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir çevre yönetimi kapsamında şehir genelinden toplanan evsel atıkları modern tesislerde işleyerek enerji kaynağına dönüştürüyor. Çorlu Entegre Katı Atık Tesisi ile Süleymanpaşa Demirli Mahallesi'nde bulunan tesiste yürütülen çalışmalar sayesinde hem çevre kirliliğinin önüne geçiliyor hem de yenilenebilir enerji üretimine katkı sunuluyor.

Yıllık 71 bin 392 megavatsaatlik elektrik üretim kapasitesine ulaşan tesisler, yaklaşık 23 bin 800 hanenin yıllık enerji tüketimine eş değer üretim gerçekleştiriyor. Bu miktar, yaklaşık 70 bin kişinin günlük yaşamda kullandığı elektriğin çevreci yöntemlerle karşılanması anlamına geliyor.

Projeyle birlikte yılda 34 bin 125 ton karbon salınımı da engelleniyor. Bu çevresel kazanım, yaklaşık 1 milyon 551 bin 160 ağacın doğaya sağladığı karbon tutma kapasitesine eş değer bir katkı olarak öne çıkıyor.

İl genelindeki 11 ilçeden toplanan evsel atıklar, tesislerde ayrıştırma sürecinden geçiriliyor. Geri dönüştürülebilir atıklar ekonomiye kazandırılırken, organik atıklar biyometanizasyon yöntemiyle metan gazına dönüştürülüyor. Kontrol altına alınan metan gazı ise elektrik enerjisi üretiminde kullanılarak çevreci bir model oluşturuluyor.

"Bu Şehir Bizim, Sorumluluğumuz" anlayışıyla yürütülen çalışmalarla Tekirdağ'da atık yönetimi enerji üretimiyle entegre edilerek hem çevresel riskler azaltılıyor hem de yerel kaynakların verimli kullanılması sağlanıyor. - TEKİRDAĞ