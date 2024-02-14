Tekirdağ'da Jandarma Ekipleri Okullarda ve Trafik Eğitim Parkurunda Öğrencilere Eğitim Verdi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Jandarma Ekipleri Okullarda ve Trafik Eğitim Parkurunda Öğrencilere Eğitim Verdi

Tekirdağ\'da Jandarma Ekipleri Okullarda ve Trafik Eğitim Parkurunda Öğrencilere Eğitim Verdi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sosyal sorumluluk projesi kapsamında okullarda ve trafik eğitim parkurunda öğrencilere eğitim verdi. Çerkezköy ilçesinde bulunan Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu'nda 80 öğrenciye trafik eğitimi semineri düzenlendi ve ardından uygulamalı trafik bilgileri Çorlu Trafik Parkuru'nda öğrencilere aktarıldı. Ayrıca öğrencilere Trafik Jandarması Okul Yolunda okuma kitabı dağıtıldı.

14.02.2024 12:54  Güncelleme: 12:55
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Tekirdağ'da jandarma ekipleri, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde okullarda ve trafik eğitim parkurunda öğrencilere eğitim verdi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, suçlara ve suçları işleyenlere geçit vermediği gibi kent genelinde sosyal sorumluluk projelerine de devam ediyor. Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince Çerkezköy ilçesi Kızılpınar/Gültepe Mahallesi'nde bulunan Necip Fazıl Kısakürek İlkokulunda 80 öğrenciye trafik eğitimi ile ilgili seminer verildi. Seminer faaliyetinde sonra öğrencilere yönelik trafik bilgileri Çorlu Trafik Parkuru'nda uygulamalı olarak verildi. Öğrencilere, Trafik Jandarması Okul Yolunda okuma kitabı dağıtıldı. Bu sayede öğrenciler, artan trafik yoğunluklarına karşılık daha da bilinçli hale geldi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tekirdağ'da Jandarma Ekipleri Okullarda ve Trafik Eğitim Parkurunda Öğrencilere Eğitim Verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Jandarma Ekipleri Okullarda ve Trafik Eğitim Parkurunda Öğrencilere Eğitim Verdi - Son Dakika
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