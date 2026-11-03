Tekirdağ Süleymanpaşa'da sağanakta vatandaşlar kapalı alanlara sığındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Tekirdağ Süleymanpaşa'da sağanakta vatandaşlar kapalı alanlara sığındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Tekirdağ Süleymanpaşa\'da sağanakta vatandaşlar kapalı alanlara sığındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Tekirdağ Süleymanpaşa\'da sağanakta vatandaşlar kapalı alanlara sığındı
Haber Videosu

Meteoroloji'nin uyarısının ardından Tekirdağ Süleymanpaşa'da sağanak etkili oldu. Aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara ve tentelere sığınırken, şemsiyeliler yola devam etti; yağış kent merkezinde günlük yaşamı etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, yağıştan korunmak için kapalı alanlara ve iş yerlerinin tenteleri altına sığındı. Bazı vatandaşlar ise şemsiyelerini açarak yollarına devam etti.

Kent merkezinde etkisini gösteren sağanak yağış, günlük yaşamı da etkiledi. Yağmura sokakta yakalanan vatandaşlar, korunmak için çevredeki kapalı alanlara yönelirken, yanında şemsiye bulunanlar ise yağışa aldırış etmeden yürümeyi sürdürdü.

Süleymanpaşa'da yağmur altında yürüyen vatandaşlar ve sağanak sırasında yaşanan hareketlilik kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA
TekirdağGüncelYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
Pilot işinden oldu Cristiano Ronaldo’nun özel jetinde skandal iddia Pilot işinden oldu! Cristiano Ronaldo'nun özel jetinde skandal iddia
Hızlı tren hattında büyük skandal Tapu müdürü de tutuklandı Hızlı tren hattında büyük skandal! Tapu müdürü de tutuklandı
Çektiği video başına iş açan Ronaldo Jr.’dan yeni haber Çektiği video başına iş açan Ronaldo Jr.'dan yeni haber
9 kişinin öldüğü uçak kazasında ünlü iş insanı ve ailesi çıktı 9 kişinin öldüğü uçak kazasında ünlü iş insanı ve ailesi çıktı
Yıldız ismi duyurdular Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis Yıldız ismi duyurdular! Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis
Görüntü maalesef Türkiye’den Düğün sonrası damada yapılanlar pes dedirtti Görüntü maalesef Türkiye'den! Düğün sonrası damada yapılanlar pes dedirtti
Futbol dünyası yasta Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü Futbol dünyası yasta! Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü
13:55
Fenerbahçe’de Mehmet Ali Aydınlar sürprizi Kritik görüşme kapıda
Fenerbahçe'de Mehmet Ali Aydınlar sürprizi! Kritik görüşme kapıda
13:36
Şampiyonlar Ligi’nde futbol şöleni Hangi maç hangi kanalda
Şampiyonlar Ligi'nde futbol şöleni! Hangi maç hangi kanalda?
13:27
Dünyaca ünlü forvet Trabzonspor’a haber gönderdi: Beni alın
Dünyaca ünlü forvet Trabzonspor'a haber gönderdi: Beni alın
13:20
Suçüstü yakalandılar Kolay yoldan zengin olma hayali böyle bitti
Suçüstü yakalandılar! Kolay yoldan zengin olma hayali böyle bitti
13:10
Özgür Özel’den Erdoğan’a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
Özgür Özel'den Erdoğan'a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
13:06
Bakan Işıkhan’dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak
Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak
12:39
Bomba iddia: İmamoğlu ve Emir Sarıgül cezaevinde birbirine girdi
Bomba iddia: İmamoğlu ve Emir Sarıgül cezaevinde birbirine girdi
12:28
Ortak basın toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Korece teşekkürü damga vurdu
Ortak basın toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Korece teşekkürü damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 14:05:39. #7.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ Süleymanpaşa'da sağanakta vatandaşlar kapalı alanlara sığındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android