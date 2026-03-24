Çay 10 TL, kahve 40 TL oldu - Son Dakika
Çay 10 TL, kahve 40 TL oldu

Çay 10 TL, kahve 40 TL oldu
24.03.2026 17:59  Güncelleme: 18:04
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin TEKTUR A.Ş. bünyesindeki TEK Kafelerde, yiyecek ve içecek fiyatlarında %20 ile %50 arasında indirim yapılarak yeni tarifeler yürürlüğe girdi. Bu uygulamanın amacı sosyal alanların daha uygun maliyetlerle erişilebilir olmasını sağlamak.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden TEKTUR A.Ş. bünyesinde hizmet veren TEK Kafelerde, yiyecek ve içecek fiyatlarında yüzde 20 ile yüzde 50 arasında indirim yapılarak yeni tarife yürürlüğe girdi.

Tekirdağ genelinde faaliyet gösteren TEK Kafe şubelerinde yapılan yeni düzenleme ile menüdeki birçok üründe önemli fiyat düşüşleri uygulandı. Sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında hayata geçirilen uygulamayla vatandaşların sosyal alanlara daha uygun maliyetlerle erişebilmesi hedeflendi.

Yapılan düzenlemeyle birlikte günlük tüketimde en çok tercih edilen ürünlerde de dikkat çekici indirimler gerçekleşti. Buna göre çay 15 TL'den 10 TL'ye, Türk kahvesi ise 75 TL'den 40 TL'ye düşürüldü.

Yapılan fiyat güncellemeleriyle birlikte vatandaşların sosyal tesislerden daha fazla yararlanmasının ve kentte sosyal yaşamın canlanmasının amaçlandığı belirtildi.

Yeni fiyat tarifesinin il genelindeki tüm TEK Kafe şubelerinde uygulanmaya başlandığı bildirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çay 10 TL, kahve 40 TL oldu - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Çay 10 TL, kahve 40 TL oldu - Son Dakika
