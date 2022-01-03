Tekkeköy Belediye Meclisi 2022'nin ilk toplantısını yaptı - Son Dakika
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Tekkeköy Belediye Meclisi 2022'nin ilk toplantısını yaptı

03.01.2022 11:41

Tekkeköy Belediye Meclisi 2022'nin ilk toplantısını yaptıSAMSUN Tekkeköy Belediye Meclisi, Ocak ayı birleşimi ile 2022 yılının ilk meclis toplantısını yaptı.

Tekkeköy Belediye Meclisi 2022'nin ilk toplantısını yaptı

SAMSUN Tekkeköy Belediye Meclisi, Ocak ayı birleşimi ile 2022 yılının ilk meclis toplantısını yaptı.

Tekkeköy Belediye Meclisi 2022 yılı Ocak Ayı İlk Toplantısı, Tekkeköy Belediye Meclis Başkanvekili Aydın Karmil başkanlığında Tekkeköy Belediyesi Binası Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. 9 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda ilk olarak geçen yıla ait gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerin denetimi için kurulacak denetim komisyonuna üye seçimi gerçekleştirildi. Seçimin ardından Meclis Başkanvekili Aydın Karmil açıklamalarda bulundu.

2020 ve 2021 yılının sıkıntılı bir yıl olduğuna dikkat çeken Aydın Karmil, "Ülkemiz ve dünya açısından sıkıntılı bir yılı geride bıraktık. 2022 yılının ülkemiz, ilimiz ve ilçemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İnşallah kazasız, sıkıntısız, afetsiz, kimsenin burnunun kanamadığı bir yıl olmasını diliyoruz. Gerek hizmetler noktasında gerekse huzur ve güven ortamında bir yıl geçirmeyi umuyorum. 2020 ve 2021 başta pandemi olmak üzere yangın ve sel felaketlerinin ön plana çıktığı bir yıl oldu. İnşallah bu afetlerin son bulmasını ve 2022'nin güzel geçmesini temenni ediyoruz" dedi.

Meclis toplantısı gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından son buldu.

Tekkeköy Belediye Meclisi 2022'nin ilk toplantısını yaptı
Tekkeköy Belediye Meclisi 2022'nin ilk toplantısını yaptı
Tekkeköy Belediye Meclisi 2022'nin ilk toplantısını yaptı

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Tekkeköy, Aydın, Ocak, Yerel, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tekkeköy Belediye Meclisi 2022'nin ilk toplantısını yaptı - Son Dakika


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