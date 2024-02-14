Aydın'ın Köşk İlçesi'ne bağlı Akçaköy'de yarım asırdan bu yana terzilik mesleğini sürdüren 68 yaşındaki Ekrem Kızılbağ, çeyrek asırdan bu yana teknolojiye direnerek mesleğini sürdürüyor. İğne-iplikle geçen 50 yıllık süreçte 5 çocuğunu büyütüp yurt yuva sahibi yapan Kızılbağ, eli tutup gücü yettiği sürece mesleğini icra edeceğini söyledi.
Çocukluk yıllarında çırak olarak başladığı mesleğini sürdürmek için 50 yıl önce kendi köyü olan Akçaköy'de açtığı yaklaşık 8 metrekarelik terzi dükkanı ile adeta özdeşleşen Ekrem Kızılbağ, "Bir zamanlar terzilik kıymetli bir meslekti. Konfeksiyon ve hazır giyim yaygınlaşınca bizim işler biraz sekteye uğradı. Bu süreçte bir yandan mesleğimizi yapıp diğer yandan da köyde tarım yaparak ekmeğimizi kazandık. Ancak daha sonraki süreçte hazır kıyafetler eski toprakların hoşuna gitmez oldu. Bu süreçte eski müşteriler yeniden kendisine özel kıyafetler diktirmeye yöneldi. Köyde olmamıza rağmen Köşk ve Ödemiş ilçesinden baya müşterimiz var. Hamdolsun işlerimiz de iyi" diyerek 50 yıldır sürdürdüğü mesleğini gücü yettiğince icra edeceğini söyledi.
"Hırsızlara geçit vermeyen özel cepli kıyafetler"
Günümüz insanlarının çarşı ve pazarda en büyük korkusu olan hırsızlığa karşı özel cepli kıyafet üretmeye başladığını belirten Terzi Ekrem Kızılbağ, "Son zamanlarda artan hırsızlık olaylarından müşterilerinin çarşı pazarda mağdur olmaması için özel cepli kıyafetler dikmeye başladık. Benim diktiğim kıyafetlerin tavsiye edilen cebinde taşınan paranın çalınması yankesiciler tarafından çalınması imkansız denecek kadar zordur. Bu nedenle kredi kartı kullanmayan ve nakit para ile alışveriş yapan pek çok kişi de kıyafetlerini bana diktirir" diyerek köyde açtığı terzi dükkanında yaklaşık yarım asırdan fazla zamandır teknolojiye yenilmediğini söyledi. - AYDIN
Son Dakika › Yerel › Teknolojiye Direnen Terzi Ekrem Kızılbağ - Son Dakika
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yerel seçim için belediye başkan adaylarını açıkladı. Akşener'in açıklamasına göre İYİ Parti'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nusret Cömert oldu. Ayrıntılar geliyor...
Erzincan'daki maden sahasında göçük altında kalan işçileri arama çalışmaları devam ederken Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün kuzeni göçük altında kalan bir vatandaşı yanına alıp kamera önünde şov yapması tepki çekti.
İngiltere'de yıllık enflasyon Ocak ayında, yüzde 4.2'ye yükselebileceği yönündeki tahminlerin aksine değişmeyerek yüzde 4 seviyesinde sabit kaldı.
Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz günlerde öve öve bitiremediği ve "Bir sağ açık aldım, aklın hayalin durur. Şu ismi bir kenara yazar mısın: Jaden Philogene" dediği yıldız futbolcu dün akşam inanılmaz bir gol attı.
Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1968 lira seviyesinden işlem görüyor. Düşüş eğilimini beşinci işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı ise yatay seyrediyor. ABD'de beklentileri aşan enflasyon verileri, Fed'in faiz indirimlerine daha geç başlayacağına yönelik öngörüleri artırırken, Avro Bölgesi'nde açıklanacak büyüme verileri yatırımcıların odağına yerleşti.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kuzeni tarafından tabancayla yanlışlıkla vurulan matbaa dükkanı sahibi, hastanede hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi gözaltına alındı.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Manchester City, Galatasaray'ı eleyen Kopenhag'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti. Aynı gece oynanan diğer maçta Real Madrid, deplasmanda RB Leipzig'i 1-0 yendi.
Brezilya'da kaydedilen bir görüntüde sipariş sırası bekleyen genç kızın, arkasındaki yaşlı adam tarafından taciz edildiği anlar yer alıyor. Video kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?