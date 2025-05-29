Tekstil Sektörü Krizde

(ESKİŞEHİR) - Ekonomik sıkıntılardan kaynaklı vatandaşların tekstil alışverişlerini azalttığını söyleyen Türkiye Terziler, Konfeksiyoncular ve Giyim Sanatkarları Federasyonu ve Eskişehir Tuhafiyeciler Esnaf Odası Başkanı Ali Sefa Şen, "Halkımız giysilerini gardıroplarından kullanıyor. Alışverişlerini kısıtladılar. Çünkü gelirleri de ona göre. Dolayısıyla istenmeyen noktaya gelmiş durumda tekstil sektörü" dedi.

Türkiye Terziler, Konfeksiyoncular ve Giyim Sanatkarları Federasyonu ve Eskişehir Tuhafiyeciler Esnaf Odası Başkanı Ali Sefa Şen, tekstil sektörünün son durumuna ilişkin açıklama yaptı. Giderlerin artması ve vatandaşların tekstil alışverişini azaltması nedeniyle birçok tekstil firmasının iflas ettiğini söyleyen Şen, bir kısmının da atölyelerini ya da fabrikalarını yurt dışına taşımak zorunda kaldığını ifade etti. Vatandaşların da gelirinin azalması sebebiyle tekstil alışverişi yapmak yerine dolaplarındaki mevcut giysilerini kullandığına dikkat çeken Şen, bunun da tekstil sektörünün her geçen gün iflasın eşiğine sürüklediğini belirtti.

Ali Safa Şen, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin çok ciddi manada ihracat kalemlerinden bir tanesi tekstil. Maalesef ülkemizdeki ekonomik kriz, dünyadaki ekonomik kriz bu sektörümüzü çok ciddi manada etkiledi. Döviz kurlarında istenen yükselişin olmaması veya ihracatın beklediği yükselişin olmaması, bunun yanında tekstil girdilerinin çok fazla yükselmesi, asgari ücretin yükselmesi, elektrik, kira gibi giderlerin artmasından dolayı maalesef tekstil iş kolları ya kapatmak, konkordato ilan etmek zorunda kalıyor veya fabrikalarını yurt dışına taşımak zorunda kalıyor.

"İmalatçılar da küçülmeye gidiyor"

Şu anda ülkemizde çok ciddi manada fabrikalarımız, atölyelerimiz yurt dışına gidiyor. Tabii ki bu arz talep meselesini de içeriyor. Yurt içinde de ekonomik krizin olması sebebiyle halk eskisi kadar tekstil ürünlerine maalesef yönelemiyorlar. Alışveriş edemiyorlar. Bunun neticesinde İstanbul'dan, toptancılardan, imalatçılardan yaptıkları alışverişle kısıtlanıyorlar. Bunun neticesinde imalatçılar da küçülmeye gidiyor veya ürettikleri ürünü talep olmaması neticesinde de atölyelerini kapatmak zorunda kalıyorlar veya giderlerini karşılayamayanlar borçla veya banka kredileriyle imalatlarına devam eden imalatçılarımız da maalesef iflas ediyorlar veya konkordato ilan etmek zorunda kalıyorlar.

"Vatandaş giysilerini gardıroplarından kullanıyor"

Ülkemiz için çok ciddi manada zarar. Ekonomiye ciddi manada zarar veriyor. Enflasyonu düşüremediğimiz sürece, genel giderleri minimize edemediğimiz sürece, esnafımızın, imalatçımızın karlılık oranını belli bir seviyeye getiremediğimiz sürece maalesef konkordatolar yaşanacak. Artık halkımız da giysilerini gardıroplarından kullanmaya başlıyorlar, gardıroplarından kullanıyorlar. Alışverişlerini kısıtladılar. Çünkü gelirleri de ona göre. Dolayısıyla bu zincirleme bumerang gibi dönüyor. Hem ihracat yönünden hem tüketim yönünden çok ciddi manada tasarruflar alınıyor. Dolayısıyla maalesef bu istenmeyen noktaya gelmiş durumda tekstil sektörümüz."