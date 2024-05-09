Temizlik seferberliği başladı, 27 ton atık toplandı - Son Dakika
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Yerel

Temizlik seferberliği başladı, 27 ton atık toplandı

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Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci öncülüğünde, ilçe genelinde genel temizlik çalışması yapıldı. Temizlik seferberliği kapsamında yapılan çalışmalarda toplam 27 ton atık toplandı.

09.05.2024 11:20  Güncelleme: 11:37
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Temizlik seferberliği başladı, 27 ton atık toplandı

Başkan Mandalinci: " Bodrum'u tertemiz yapana kadar mücadelemiz devam edecek"

MUĞLA - Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci öncülüğünde, ilçe genelinde genel temizlik çalışması yapıldı.

Bodrum'un her mahallesinde gerçekleştirilecek temizlik çalışmasının ilk etabı, 8 Mayıs Çarşamba günü yapıldı. Temizlik seferberliğine, Başkan Tamer Mandalinci, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, İlçe Başkanı Tuna Işın, mahalle muhtarları, STK'lar, birim müdürleri, personeller ve vatandaşlar katıldı.

Toplumsal bilincin oluşması ve farkındalık oluşturulması amacıyla yapılan seferberliğin ilk etabında Kumbahçe Meydanı, Gümbet Dolgu Alanı, Akçaalan Kapalı Pazar Yeri ve Yalıkavak Atatürk Meydanı buluşma noktalarından yarımadanın farklı mahallelerine tüm katılımcılar temizlik yapmak üzere dağıldı. Temizlik çalışması; Akçaalan, Bahçelievler, Çarşı, Geriş, Gümbet, Karabağ, Kumbahçe, Turgutreis, Umurça, Türkkuyusu ve Yalıkavak mahallelerinde gün boyu sürdü. Temizlik etkinliğinde toplam 27 ton atık toplandı.

Temizlik çalışmasının ikinci etabının 15 Mayıs Çarşamba günü Müsgebi, Yahşi, Bitez, Dağbelen ve Yaka mahallelerinde yapılması planlanıyor.

Temizlik seferberliği başladı, 27 ton atık toplandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Temizlik seferberliği başladı, 27 ton atık toplandı - Son Dakika

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