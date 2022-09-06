Irak'ın kuzeyinde şehit edilen Civelek'in nişanlısı düğün davetiyesini paylaştı: Vatan uğruna yarım kaldı sevdamız - Son Dakika
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Irak'ın kuzeyinde şehit edilen Civelek'in nişanlısı düğün davetiyesini paylaştı: Vatan uğruna yarım kaldı sevdamız

06.09.2022 01:03

Irak'ın kuzeyinin temizlenmesi için sürdürülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Ömer Faruk Civelek'in nişanlısı paylaşımıyla Türkiye'nin yüreğini yaktı. Şehidin nişanlısı Fatmanur Çelikçioğlu, 4 Eylül'de yapılması planlanan düğün davetiyesini paylaşarak, "Yıllardır hayalini kurduğumuz o gün geldi de sen gelmedin. Canım eşim. Vatan uğruna yarım kaldı sevdamız. Ben sensiz bir hiç" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz Temmuz ayında Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından gerçekleştirilen taciz atışında Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek şehit düştü.

DAVETİYELERİNİ PAYLAŞTI

Sakarya'nın Karasu ilçesinde toprağa verilen Şehit Ömer Faruk Civelek eğer şehit düşmeseydi 4 Eylül'de dünya evine girecekti. Kocaeli'de oturan Şehit Civelek'in nişanlısı Fatmanur Çelikçioğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım, yürekleri dağladı.

Şehidi nişanlısı düğün davetiyesi paylaşımıyla yürekleri dağladı: O gün geldi de sen gelemedin

"O GÜN GELDİ DE SEN GELMEDİN"

Düğün davetiyesini sosyal medyadan paylaşan Çelikçioğlu, "Yıllardır hayalini kurduğumuz o gün geldi de sen gelmedin. Canım eşim. Vatan uğruna yarım kaldı sevdamız. Ben sensiz bir hiç" ifadelerine yer verdi. Çelikçioğlu'nun paylaşımının ardından yüzlerce kişi de şehit nişanlısının acısını paylaştı.

Şehidi nişanlısı düğün davetiyesi paylaşımıyla yürekleri dağladı: O gün geldi de sen gelemedin
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Kaynak: İHA

Irak, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Irak'ın kuzeyinde şehit edilen Civelek'in nişanlısı düğün davetiyesini paylaştı: Vatan uğruna yarım kaldı sevdamız - Son Dakika

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SON DAKİKA: Irak'ın kuzeyinde şehit edilen Civelek'in nişanlısı düğün davetiyesini paylaştı: Vatan uğruna yarım kaldı sevdamız - Son Dakika
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