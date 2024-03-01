Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Esnaf Sarayı'nda Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Yerel

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Esnaf Sarayı'nda Vatandaşlarla Buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Esnaf Sarayı\'nda Vatandaşlarla Buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Esnaf Sarayı'nda vatandaşlar ve esnaf ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu. Ataç, vatandaşların ilgisi ve sevgisinin doğru yolda olduklarını gösterdiğini belirtti.

01.03.2024 14:23  Güncelleme: 14:31
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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Esnaf Sarayı'nda vatandaşlar ve esnaf ile bir araya geldiği buluşmada, "Karşılaştığımız vatandaşların ilgisi, sevgisi beni çok mutlu ediyor. Onların ilgisi, sevgisi de doğru yolda olduğumuzu gösteriyor" dedi.

Başkan Ataç, vatandaş ziyaretlerini, Esnaf Sarayı'nda sürdürdü. Eskişehir'in ilk alışveriş merkezi olarak faaliyet gösteren Esnaf Sarayı'nda işletmeleri ziyaret eden Başkan Ataç, esnaf ile sohbet ederek kent ve ülke gündemi hakkında görüş alışverişinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.

Esnaf ve vatandaşların ilgi ve samimiyetinden dolayı memnuniyetini belirten Ataç, şunları söyledi:

"Eskişehirli hemşehrilerimiz ile her zaman olduğu gibi yine bir aradayız. Karşılaştığımız vatandaşların ilgisi, sevgisi beni çok mutlu ediyor. Onların ilgisi, sevgisi de doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bana göre en iyi siyaset en iyi hizmettir. Ben her fırsatta insanlarla iç içe olup onlara dokunmayı seviyorum. Çünkü herkes önemsenmek ister. Hizmet etmek önemli ama insan ilişkileri de son derece önemli. Bu nedenle Tepebaşı olarak biz büyük bir aile olduk."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Esnaf Sarayı'nda Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Esnaf Sarayı'nda Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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