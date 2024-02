Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç\'ın Hoşnudiye Mahallesi\'ndeki Seçim İletişim Merkezi Açıldı

Yerel

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın Hoşnudiye Mahallesi'ndeki Seçim İletişim Merkezi, vatandaşların yoğun ilgisi eşliğinde açıldı. Açılış programında Eskişehirlilere seslenen Başkan Ataç, "Bu şehre belediye başkanı olmak onurdur, gururdur" dedi.

Başkan Ataç'ın Hoşnudiye Mahallesi'ndeki Seçim İletişim Merkezi'nin açılışı, Eskişehirliler yoğun ilgisi ile gerçekleştirildi. Açılış törenine Başkan Ataç'ın yanı sıra Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, İbrahim Arslan, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP'nin EBB Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Elif Zümrüt Çerçi Kangal, kırsal ilçelerin belediye başkan adayları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış programında vatandaşlara seslenen Ataç, şunları söyledi:

"BU ŞEHRE BAŞKAN OLMAK GURURDUR"

"Önümüze bir seçim var. O seçimde 15'imizi de seçeceksiniz. Hiç merak etmeyin Tepebaşı'nda Ahmet abiniz var, Odunpazarı'nda Kazım Ağabeyiniz var, Büyükşehir'de de Ayşe Ablanız olacak. 20 yıldır beraberiz. Artık birbirimizi o kadar iyi tanıyoruz ki bir şey söylememize gerek yok. İlk 1999'da aday olduğumuzda Eskişehirli dedi ki 'Ben özgür, kentimden gurur duyacak bir yönetim istiyorum' dedi ve direkt olarak bizleri seçtiler. 20 yıldan beri her seçimde bizlere destek verdiniz ve oylarımızı artırarak bu günlere geldik. Bugün farklı bir kadro ile çıkıyoruz. Bakın 1923'te Mustafa Kemal Atatürk laik Cumhuriyetimizi kurmuş. Bu yıl 100'üncü yılını kutluyoruz. 100'üncü yılında bir kadın aday ne kadar yakışır. Hepinizden bu desteği bekliyoruz. Bakın seçimlerde bir harita çıkar. Onun göbeğinde bir kırmızı nokta var. Orası Eskişehir. Orası beraber yaptık. Ben buradan sizlere söz veriyorum, o haritadaki kırmızı nokta hep kalacak. Ama her zamankinden daha çok destek verirseniz. Yine önümüzdeki günlerde beraber birçok işe imza atacağız. Çünkü karşımızdakiler hayallerini gerçekleştirmeye ya da sizleri inandırmaya çalışıyorlar. Ama siz biliyorsunuz ki biz neler yaptık bu referanslarla karşınıza çıkıyoruz. Biz kendimizle yarışıyoruz. Bu kent para ile satılmaz, bu kentte rant yoktur. Bizim halkımız onurludur, parayı eliyle ittirir. Tepebaşı'nda ne umutsuz ne de ümitsiz insan var. Çünkü Tepebaşı'nda, Tepebaşı Belediyesi var. Ama bizi gururla her zaman destek veren güzel insanımız var. Atatürk sağ olsaydı işte benim istediğim şehir bu derdi. Sağ olun bizler de sizlerle gurur duyuyoruz. 20 yıldır desteğinizi veriyorsunuz. Çekinmeden açıkça da ifade ediyorsunuz. Bu şehre belediye başkanı olmak onurdur, gururdur. Belediyecilik ibadet gibidir. Sizlerin yüzü gülerse sizin bir duanızı alırsak o bizim için her şey. Sevdiğim bir slogan var onunla bitireceğim. Bütün Türkiye Eskişehir olsun."

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, şöyle konuştu:

"BUGÜNE KADAR SİZLERE HİZMET ETMENİN GURURUNU YAŞIYORUM"

"Benim güzeller güzeli hemşehrilerim. Güzelliği bu şehrin güzelleşmesine yansıyan hemşehrilerim. Ömrüm bu şehirde geçti, inşallah ömrüm bu şehrin topraklarında son bulacak. Sevgili Ahmet Ataç kardeşim ve Kazım Kurt kardeşimle sizlere hizmet etmenin mutluluğunu yaşadık. İnşallah bizlerden sonra gelecek belediye başkanınız da bizlerden aldıkları emanetleri dünyaya örnek bir Eskişehir olarak taşırlar. Bugüne kadar arkadaşlarımla beraber size hizmetkarlık etmenin gururunu yaşıyorum. Ülkenin geleceğini hanımlarımız, kadınlarımızın başkanlığında örnek bir şehir olacaksınız. Uluslararası ödülleri aldık, bu ödüller dizinlerin ödülleri. Sizlerin torunları da sizlerin katkısıyla nasıl örnek bir şehir yaşadığımızı görecekler. Ben ve arkadaşlarım Ahmet ve Kazım'ı sizlere teslim ediyorum, onlar yine devam edecekler. Yerime sizlerden biri olan Ayşe Ünlüce'yi bırakıyorum, o öylesine yetişti ki, sadece belediyenin haklarını koruyan değil, sizlerin de haklarını koruyacak bir hukukçu. Sizlere bir kere daha buradan elveda diyorum, hoşça kalın."

EBB Başkan Adayı Ayşe Ünlüce de şunları kaydetti:

"Çok kıymetli Eskişehirliler, Cumhuriyet kenti Eskişehir'in ilk kadın belediye başkan adayı olarak aranızdayım. Bu şehri betonlaşmaya ranta bırakmayacağız, koruyacak ve yaşatacağız. Tepebaşı'ndan Odunpazarı'na, Çifteler'e, Seyitgazi'ye kadar bu şehre en güzel şekilde hizmet edecek ilçe adaylarımız hazır ve sizleri bekliyor. 1999 yılında Yılmaz Büyükerşen ve Ahmet Ataç belediye başkanı seçilerek bu şehrin değişimini başlattılar, hemen ardından Kazım başkanımız da bu kadroya katılarak bize sosyal belediyeciliği nasıl yapılacağını gösterdi. Ben de bu emaneti korumak ve ileriye taşımak için buradayım. Merak etmeyin, sizin için bu şehrin Ahmet başkanı, Kazım başkanı ve 11 kırsal ilçe başkanı var. Düne güvenin, yarına inanın, Ayşe Ünlüce var."

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ise şunları dile getirdi:

"Ben Odunpazarı Belediye Başkanı olarak 20 yıldır Tepebaşı'nda Ahmet Ataç'a oy veriyorum. Tepebaşı seçmeni olarak çok huzurluyum, çok rahatım. Çünkü gerçekten Tepebaşı'nda sosyal demokrat belediyeciliği en iyi uygulayan Ahmet abimiz var. 31 Mart'ta saat 10.30'da ben yine gidip oyumu Ahmet Ataç'a ve Ayşe Ünlüce'ye vereceğim. Biz çok rahatız. Ancak bazı çelişkilere dikkat çekmek istiyorum. Ak belediyecilik ile gerçek belediyecilik ile tanıştıracağız Eskişehir'i diyorlar. Tepebaşı bir kere tanıştı pişman oldu ve vazgeçti. Odunpazarı da iki kere tanıştı vazgeçti. Çünkü devletin yapamadığı işleri yapan belediyecilik var burada. Biz sosyal belediyeciliği en iyi yapıyoruz. Biz vatandaşımız doğduğundan ölene kadar yanındayız. Onlara dokunuyoruz. Varsın bütçe vermesinler biz yaratırız, size hizmetimizi yaparız. Çünkü biz bunu Yılmaz Büyükerşen'den öğrendik. Şimdi Büyükşehir Belediyemizde 8 yıldır en üst düzeyde hizmet eden Ayşe Ünlüce'ye hepimiz destek vereceğiz. Hepimiz onun seçimi kazanması için kapı kapı dolaşacağız. Eskişehir'e ilk defa kadın büyükşehir belediye başkanı seçeceğiz. Atatürk'ün şehrine, çağdaş Eskişehir'e, demokrat Eskişehir'e de bu yakışır."

CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Kangal, "Son 25 yıldır Eskişehir çok şey kazandı. Eskişehir'in diğer illerden farkı var. Eskişehir bir kimlik, bir kültür bir şehircilik felsefesi inşa etti. Bu inşanın mimarı Sayın Yılmaz Büyükerşen, Sayın Ahmet Ataç ve Sayın Kazım Kurt'a tekrar minnetlerimi sunuyorum. Bizim şehirlere ihanet edeceklere verecek bir Eskişehirimiz yok. Bizim kadını çocuğu genci yaşlıyı doğayı çevreyi koruyan Ayşe Ünlüce'miz Ahmet Ataç'ımız ve Kazım Kurt'umuz var" diye konuştu.

CHP İl Başkanı Talat Yalaz, "Ahmet Başkanımız ile Tepebaşı'nı yeniden yeter oy ile kazanacağız, Ayşe Ünlüce'yi Büyükşehir Belediye Başkanı yapacağız, Kazım Başkan ile yine Odunpazarı'nda olacağız. Kırsaldaki bütün belediyeleri alacağız. Alamayacağımız kırsalda hiçbir belediye yok. Hepimiz çok güzel bir şehirde yaşıyoruz. Rantın kapılarının açılmasına izin vermeyeceğiz bu şehirde. Bu şehri ne ranta bırakırız ne de belediye idare edemeyenlere bırakırız" dedi.