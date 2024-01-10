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Tepebaşı Belediyesi Kar Yağışına Hızlı Müdahale Ediyor - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi Kar Yağışına Hızlı Müdahale Ediyor

Tepebaşı Belediyesi, kentte etkisini gösteren kar yağışından kaynaklanabilecek olumsuzluklara, tuzlama ve küreme çalışmaları ile hızlı bir şekilde müdahale etti. Ekipler, 7/24 mesai yaparak yollarda ve kaldırımlarda buzlanma olasılığına karşı küreme çalışması yapıyor. Ayrıca, vatandaşları kış lastiği kullanmaları konusunda uyarıyor.

Tepebaşı Belediyesi Kar Yağışına Hızlı Müdahale Ediyor
10.01.2024 - 16:24,
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Tepebaşı Belediyesi, kentte etkisini gösteren kar yağışından kaynaklanabilecek olumsuzluklara, tuzlama ve küreme çalışmaları ile hızlı bir şekilde müdahale etti.

Tepebaşı Belediyesi ekipleri, kentte etkili olan kar yağışı ile birlikte çalışmalarına hız verdi. 3 vardiya halinde 7/24 mesai yapan ekipler, küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler özellikle yollarda ve kaldırımlarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için küreme çalışması yapıyor.

Öte yandan, yollarda da tuzlama çalışmaları sürdürülüyor.

Vatandaşları karlı havalarda buzlanma tehlikesine karşı dikkatli olmaları konusunda uyaran Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, araçları ile trafiğe çıkacak tüm vatandaşlara da kış lastiği kullanmaları gerektiğini hatırlattı.

Tepebaşı sakinleri, kar mücadelesi kapsamındaki görüş ve taleplerini, 444 44 26 numaralı Mavi Masa hattından Tepebaşı Belediyesi'ne bildirebiliyor.

Kaynak: ANKA
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