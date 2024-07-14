Tepebaşı Belediyesi Satın Alma Sahiplen Şenliği ile Sokak Hayvanları Yuvaya Kavuştu

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Tepebaşı Belediyesi tarafından "Can dostumuza yuva olur musunuz?" sloganıyla gerçekleştirilen Satın Alma Sahiplen Şenliğiyle kedi ve köpek dostlarımız sıcak yuvalarına kavuştu.

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi, sahiplendirdiği binlerce sokak hayvanı ile örnek olmaya devam ediyor. Bu alanda çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Tepebaşı Belediyesi, Can Dostum Projesi çerçevesinde "Satın Alma Sahiplen" adlı şenlik düzenledi. Atilla Özer Karikatürlü Ev'in yanındaki alanda düzenlenen şenliğe, Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu, belediye meclis üyeleri ile çok sayıda hayvansever katıldı.

Şenliğin açılışında bir konuşma yapan Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın sokaktaki can dostları çok önemsediğinden bahsederek, birçok alanda olduğu gibi bu alanda da örnek çalışmalara imza attığını söyledi. Yalnızoğlu, "Öncelikle Başkanımız Ahmet Ataç'ın selamlarını iletmek isterim. Başkanımızın çalışmalarını anlattığı bir sözü var. Kendisi, 'Ben hekimim sonra belediye başkanıyım' der. O yüzden belediyede gerçekleştirilen bütün çalışmalara bir hekim gözü ile bakar ve sonrasında başlar. Hayvan hakları ve hayvanlarımızın doğal yaşam ortamları ile ilgili çalışmaları da önce hekim gözü ile değerlendiriyor. Bu yüzden de biz, belediyemizdeki bu birime ve sokaktaki dostlarımıza çok önem veriyoruz. 2009 yılında hizmete açılan Doğal Yaşam Merkezi'nde bugüne 13 bin 241 sokak hayvanını sahiplendirilirken 22 bin 636 sokak hayvanı kısırlaştırıldı ve 35 bin 637 sokak hayvanının da tedavisi yapıldı. Bugün de burada Eskişehirlilerle birlikte sahiplendirme çalışması yapıyoruz. Can dostlarımızın sıcak yuvalarına kavuştukları bir çalışma olmasını diliyorum. Katılım gösteren herkese de teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Can dostlarla buluşma

Daha sonra Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'nde sahiplendirilmeye uygun yaklaşık 50 hayvandan 8'i köpek, 15'i de kedi olmak üzere toplam 23 hayvan alana getirilerek vatandaşlarla buluşturuldu. Alana getirilemeyen kedi ve köpeklerin bilgileri ve fotoğrafları ise şenlik alanında sergilendi.

Başvurular alındı

Çocukların da yüz boyama etkinliği ve Tepebaşı Belediyesi Rekreasyon ekibinin aktiviteleriyle doyasıya eğlendiği şenlikte, 12 hayvana yuva olmak isteyen vatandaşların başvuruları alındı. Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından ise can dostlar, yeni yuvalarına ekiplerce teslim edilecek.

Beğeni topladı

Ayrıca Eskişehir Fotoğrafçılar Topluluğu iş birliği ile barınaklardan sahiplendirilmenin artırılması, engelli hayvanların sahiplendirilmede öncelikli olması ve yasaklı ırklara karşı bilinçlendirilmesi amacıyla hazırlanan fotoğraf sergisi de büyük beğeni topladı.

Öte yandan sahiplendirme konusunda bilgi almak isteyen vatandaşlar, Bursa Çevre Yolu 4. kilometrede hizmet veren Doğal Yaşam Merkezi'ne giderek veya 0 (533) 955 79 04 numaralı telefonu arayarak yetkililere ulaşılabiliyor. - ESKİŞEHİR