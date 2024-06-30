Tepebaşı Belediyesi, Türk futbolunun efsanelerini yaşatıyor

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Tepebaşı Belediyesi, 'Altın Ayaklar' projesiyle bir ilke daha imza atarak Türk futboluna değer katan isimleri, Eskişehirspor'un efsanelerini yaşatmaya ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Altın Ayaklar projesi ile Türk futboluna değer katan isimleri, Eskişehirspor'un efsanelerini yaşatmayı sürdürüyor. Proje ile futbolun unutulmaz isimleri, ayak ve el izleriyle ölümsüzleştirildi. Tepebaşı Belediyesi'nin sürdürdüğü çalışmalar neticesinde, futbol tarihimizin unutulmaz kramponlarının ayak izleri, file bekçilerinin ise el izleri alınarak Eskişehir'in en işlek yerlerinden biri olan Espark AVM önündeki alanda yer alıyor.

Proje beğeni toplamayı ve ülke genelinde ses getirmeyi başardı

Efsane futbolcuların ayak ve el izlerinin futbol severlerin gösterimine açılan proje, 2012'den bu yana beğeni toplamayı ve ülke genelinde ses getirmeyi başardı. Proje Eskişehir'de vatandaşların takdirini toplarken, şehir dışında da birçok organizasyondan davet alarak kendisine yer buldu. Proje çerçevesinde ayak, el izi sergilenen unutulmaz futbolcular arasında başta Eskişehirspor'un efsane takımında yer alan futbolcular olmak üzere, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi Türk futbolunun önde gelen kulüplerinin futbolcuları bu çalışmalara dahil edildi.

Ediz Bahtiyaroğlu gibi futbolcuların yanı sıra Amigo Orhan da projede ile ölümsüzleşti

Eskişehirsporlu Fethi Heper, Sinan Alağaç, Abdurrahman Temel, İhsan Şahinkol, Faik Şentaşlar, Burhan Tözer, İsmail Arca, Nihat Atacan, İlhan Çolak, Ender Konca, Taşkın Yılmaz, Mümin Kasap, Süreyya Özkefe, Vahap özbayar, Hakkı Aygün, Ayhan Aşut, Burhan İpek, Halil Güngördü, Orhan Aydıngör, Kamuran Yavuz, Ediz Bahtiyaroğlu gibi futbolcuların yanı sıra Amigo Orhan da projede ile ölümsüzleşti. Eskişehirspor ile birlikte Beşiktaşlı Süleyman Seba, Fenerbahçeli Lefter Küçükandonyadis, Galatasaraylı Metin Oktay ve Trabzonsporlu Şenol Güneş de vefa projesinde yer alan isimler arasında oldu. - ESKİŞEHİR