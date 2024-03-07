Tepebaşı Belediyesi'nden 8 Mart etkinliği: Gülden Karaböcek konseri

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Tepebaşı Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen Gülden Karaböcek konserinde bir araya gelen yaklaşık 3 bin kadın, unutulmaz bir gün geçirdi.

Tepebaşı Belediyesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği Gülden Karaböcek konserinde yaklaşık 3 bin Eskişehirli kadını bir araya getirdi.

Konser programına, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Hatice Semerci, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, CHP İl Başkanı Talat Yalaz, meclis üyeleri ve kadınlar katıldı.

"CUMHURİYET BİR KADIN DEVRİMİDİR"

Buluşmada kadınlara seslenen Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, şunları söyledi:

"Öncelikle gününüz hayırlı olsun ama ben size 1 gün değil 365 gün vaat ediyorum. Düşündük sizleri nasıl mutlu edebiliriz? Hangi sanatçıyla mutlu edebiliriz? En sonunda Gülden Karaböcek'i uygun gördük. Kendisini yaklaşık 1967'den beri takip ederim. Gerçekten bir hanımefendi, bir sanatçı, bir usta. Onun şarkılarıyla bugün çok güzel bir gün geçireceğiz. Sizlerle her zaman günlerimiz güzel geçiyor. Bundan sonra da yine günlerimiz iyi olacak. Atatürk 'Kadınlar yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın' diyor. Esasında Cumhuriyet bir kadın devrimidir. Mesela 1934'te kadınlara seçme seçilme yasasını çıkarıyor. Bugün dünyanın en medeni, en zengin kenti olan İsviçre 1970'te çıkarıyor. Bakın Atatürk'ün vizyonu nasıl vizyon. Atatürk'e laf söyleyenler Allah aşkına ellerini vicdanlarına koysunlar öyle laf söylesinler. Gerçeği görmezden gelenler inanın çarpılır. Değerli kadınlarımız burada öyle güzel bir manzara var ki inanın vallahi doyamıyorum. Yolumuz açık olsun."

"AHMET ATAÇ'A SİZLERİN DUALARI EŞLİK ETTİ"

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, konuşmasında şunları kaydetti:

"Buradan o kadar güzel gözüküyorsunuz ki, inanın sizlerle, yani bizleri yetiştiren, büyüten kadınlarla gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz. 8 Mart'ı yürekten kutluyoruz. Buradan baktığımda şunlar aklıma geldi. Bazıları belki 8 Mart'ı sadece yılda bir gün hatırlıyor olabilir. Bazıları kadınları sadece seçimden seçime hatırlıyor olabilir. Ama bu şehirde Ahmet Ataç siz kadınları günde 24 saat haftada 7 gün yılda 365 gün her zaman hatırlamakta. Sizlerle Çanakkale'ye giden Ahmet Ataç, pandemide kapınızı çalıp maskenizi dağıtan Ahmet Ataç, Belde Evlerinde sizleri ve evlatlarınızı konuk eden, kurslarında konuk eden Ahmet Ataç, iyi gününüzde, kötü gününüzde yanınızda olan Ahmet Ataç, şimdi de bugün Kadınlar Günü'nü sizlerle birlikte kutlayan Ahmet Ataç. Kendisi hep söylüyor, ben ondan çok duydum. Gerçekten Ahmet Ataç'a bu 20 yıllık yolculuğunda aslında sizlerin duaları, sizlerin iyi dilekleri eşlik etti. Bundan sonra da eşlik edeceğine inanıyorum. Erkeklerle haklarınızı eşit kılan, dünyanın birçok ülkesinden daha önce siz kadınlara seçme ve seçilme hakkını veren büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü, gerçek devrimci Atatürk'ü hep birlikte analım. O olmasaydı, şehitlerimiz olmasaydı gerçekten biz bugün böylesine güzel bir ortamda bir arada olamazdık. Ben olamazdım, siz olamazdınız, evlatlarınız olamazdı."

"BİZE DESTEK OLAN AHMET ATAÇ BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, ülkede büyük bir umutsuzluk ve karamsarlık olduğunu belirterek, "Ülkemiz çok umutsuz günlerden geçiyor. Emekliler mutsuz, kadınlar mutsuz, çocuklar mutsuz, öğrenciler mutsuz, gençler mutsuz. Ancak biliyorum ki yaşanan tüm zorlukların üstesinden gelmede başrol her zaman kadına düşüyor. Burada olduğu gibi ne zaman bir kadın etkinliğine gitsem umutlarımızı besleyenlerin büyütenlerin her zaman kadınlar olduğuna şahit oluyorum ve bu sadece bana değil, hepimize büyük güç veriyor. Bana ve bize destek olan Ahmet Ataç Başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"BU ŞEHİR KADINLARLA GÜZEL OLDU"

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesi'nin kadınların güçlenmesi için birçok hizmet yaptığını belirten Ünlüce, sözlerini şöyle tamamladı:

"Cumhuriyet'in 100. yılını geride bıraktığımız ve şimdi ikinci yüzyılımızı yaşadığımız Eskişehir'imizde Atatürk ve Cumhuriyet sevdalısı, Eskişehir'in ve Cumhuriyet'in olanaklarıyla yetişmiş, büyümüş, kendini donatmış güçlü kadınlar var. Ben de onlardan biri olmaktan onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Üç belediye başkanımızın bugüne kadar kadınlarla yönelik gerçekleştirdikleri güzel çalışmaların 20 yıldır içinde olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Biz kadınlarla bu şehri güçlü kıldık, kadınlarla bu şehri yaşanır kıldık. Kadınlarla bu şehir bu kadar güzel bir şehir oldu. Eskişehir güçlü kadınlarla daha da güçlenecek! Biz ne kadar güçlü olursak Eskişehir, Tepebaşı, Türkiye o kadar güçlü olacak ve biz bu gücü birbirimizden alacağız. Kadın kadının yurdudur, kadın kadının kız kardeşidir."

Konuşmaların ardından Gülden Karaböcek konseri ile keyifli bir gün geçiren kadınlar, Başkan Ataç ile de bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinliğe katılan kadınlar, Başkan Ataç'a kadınlar için gerçekleştirdiği çalışmalar için de teşekkürlerini iletti.