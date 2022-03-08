Terör örgütü PKK'nın Nusaybin'de 35 yıl önce şehit ettiği 8 sivil törenle anıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Terör örgütü PKK'nın Nusaybin'de 35 yıl önce şehit ettiği 8 sivil törenle anıldı

08.03.2022 00:57
Terör örgütü PKK'nın Nusaybin'de 35 yıl önce şehit ettiği 8 sivil törenle anıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Açıkyol Mahallesinde 7 Mart 1987'de PKK'lı teröristlerce katledilen 6'sı çocuk 8 vatandaşın acısı tazeliğini korurken şehitler, mezarları başında anıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Açıkyol Mahallesinde 7 Mart 1987'de PKK'lı teröristlerce katledilen 6'sı çocuk 8 vatandaşın acısı tazeliğini korurken şehitler, mezarları başında anıldı.

Tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Dualar okunduktan sonra açıklamada bulunan Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Vatanın müdafaasında canını seve seve ortaya koyan bütün şehitleri rahmetle andığını ifade eden Kayabaşı, "Yaşayan gazilerimize sağlıklı bir ömür diliyorum. Buradan şunu ifade etmek isterim ki, bu vatan için bedel ödeyen şehitlerimizin kıymetli aileleri bize emanettir, bizim için baş tacıdır. Bugüne kadar hep yanlarında olduk, olmaya devam ediyoruz. Tekrardan ifade etmek isterim ki, kararlı mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilene kadar sürecektir. Tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerimize başsağlığı diliyorum" dedi. şeklinde konuştu.

Tören, şehitler için verilen yemekle sona erdi.

Törene Mardin Vali Yardımcısı Gürsel Temurci, Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kaymakam Ercan Kayabaşı, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Kahraman Gürbüz, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mevlüt Tüylü, Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Olay

PKK'lı teröristler, 7 Mart 1987'de Açıkyol Mahallesi'ne gerçekleştirdikleri saldırıda, Şerini Tunç (24), Selma Tunç (16), Felek Tunç (6), Şerife Tunç (50), Cumhur Tunç (54), Bedran Erdem (17), Süleyman Ayık (14) ve Selim Ayık'ı (10) şehit etmişti. - MARDİN

YORUMLAR
500
Son dakika gündem: PKK'lı teröristlerin katlettiği 6'sı çocuk, 8 kişi anıldı Son dakika gündem: PKK'lı teröristlerin katlettiği 6'sı çocuk, 8 kişi anıldı 35 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 8 kişi anıldı 35 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 8 kişi anıldı

Nusaybin, Mardin, Şehit, PKK, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Terör örgütü PKK'nın Nusaybin'de 35 yıl önce şehit ettiği 8 sivil törenle anıldı - Son Dakika


Son Dakika
00:37 Korkutan tahmin! Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Ambargolar sonrası petrolün varil fiyatı 300 doların üstüne çıkabilir
00:30 Makyajsız video çekip sosyal medya hesabından paylaştı! 52 yaşındaki Jennifer Lopez'in görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
00:21 Gülşen sosyal medyayı salladı! Seyircinin kucağına oturdu, kalçasına tokat atıldı
00:15 Rusya, sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes için ilan etti! İşte uygulanacak şehirler
00:11 FIFA'dan Rusya'da oynayan yabancı futbolcularla ilgili karar! Fesih hakkı tanındı
22:53 Savaşın ortasında bir nebze mutluluk! Ukraynalı genç diz çöküp sevgiline evlenme teklifi etti
22:50 Cem Yılmaz'dan "akaryakıt ve yağ " iması: Her dolmuşa gelmeyin
22:46 Kriz büyüyor! Manchester United ile Ronaldo arası iyice açıldı
22:36 Mücadelesi nefes kesti! Yukatel Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu
22:25 5 maçlık galibiyet hasreti devam ediyor! Gaziantep FK ile Hatayspor karşılaşması berabere bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 01:25:56. #1.11#
SON DAKİKA: Terör örgütü PKK'nın Nusaybin'de 35 yıl önce şehit ettiği 8 sivil törenle anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement