Terörden temizlenen Efkar Dağı'nda "Online Training" eğitimi - Son Dakika
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Terörden temizlenen Efkar Dağı'nda "Online Training" eğitimi

18.10.2022 00:58
Terörden temizlenen Efkar Dağı'nda "Online Training" eğitimi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir zamanlar terörle anılan ve şimdilerde seyir terasıyla kuşbakışı ilçenin izlendiği Efkar Dağı'nda yapılan "Online Training" etkinliğinde vatandaşlar egzersiz yaptı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir zamanlar terörle anılan ve şimdilerde seyir terasıyla kuşbakışı ilçenin izlendiği Efkar Dağı'nda yapılan "Online Training" etkinliğinde vatandaşlar egzersiz yaptı.

İran ve Irak'a komşu Şemdinli ilçesindeki 1450 rakımlı Efkar Dağı'nda güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları ile huzur ortamı sağlanırken, ilçenin kuş bakışı izlendiği dağın eteklerinde belediye tarafından yapılan seyir terası ise halkın kullanımına sunuldu. Kaymakamlık ve belediyenin destekleriyle seyir tepesinde spor etkinliği çerçevesinde "Online Training" etkinliğinde vatandaşlar egzersiz yaptı. Spor hocası Mustafa Keskin'in öncülüğünde yapılan egzersize Kaymakam Batuhan Taşgın, Belediye Başkanı Tahir Saklı, Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan, İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Savaş Doğan ve vatandaşlar katıldı.

Burada konuşan Kaymakam Batuhan Taşgın, kaymakamlık ve belediyenin katkılarıyla güzel bir etkinlik yaptıklarını belirterek, "Bu bölgeler önceden maalesef terörle anılan, üzücü olayların yaşandığı bir yer iken Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bakanlarımızın, valimizin, güvenlik güçlerimizin fedakarlı çalışmalarıyla huzur içerisinde insanlarımızın yaşayacağı güzel bir yer oldu. Bu vesileyle katılım sağlayan öğrenci arkadaşlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Amacımız, Şemdinli'de sporsal etkinliklerin artırılmasıdır. Burada yüzme havuzumuz ve başka alanlarda da imkanlarımız var. Buradan vatandaşlarımızı spora davet ediyoruz" dedi.

Spor hocası Mustafa Keskin de, bugün Şemdinli'ye geldiğini belirterek, "Kaymakamlık ve belediyenin düzenlediği etkinlikte vatandaşlarla bir araya geldim. Buradaki insanların coşkusu çok iyi. Batıda bu tür etkinlikleri düzenlemek daha kolay oluyor. Şemdinli'de ilk oldu. Bende örnek olmak istedim. Burada olduğum için mutluyum. Tüm diğer spor hocalarıma tavsiyem, buraya gelip çeşitli spor etkinliklerini yapsınlar" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Terörden temizlenen Efkar Dağı'nda 'Online Training' eğitimi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Terörden temizlenen Efkar Dağı'nda "Online Training" eğitimi - Son Dakika
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