\'Terörsüz Türkiye\' süreci kitaplaştı: Profesör kardeşlerden akademik analiz

20.10.2025 11:26
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kürsüsünden 22 Ekim 2024 tarihinde yaptığı tarihi çağrı ile başlayan 'Terörsüz Türkiye' süreci, akademik bir kitap çalışmasına konu oldu.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kürsüsünden 22 Ekim 2024 tarihinde yaptığı tarihi çağrı ile başlayan 'Terörsüz Türkiye' süreci, akademik bir kitap çalışmasına konu oldu.

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgehan Gültekin ve kardeşi Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Tuba Gültekin, birlikte kaleme aldıkları "Barış İletişimi Perspektifinden Terörsüz Türkiye Süreci ve Devlet Bahçeli Liderliği" başlıklı kitapta, terörsüz Türkiye sürecini akademik olarak anlattılar. Gültekin kardeşler, yazdıkları kitabı, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye MHP Genel Merkezinde takdim ettiler. Terörsüz Türkiye sürecini siyasal iletişim bilimi açısından inceleyen kitap, Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı ile başlayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sahiplenici liderliği ile Türk siyasi tarihinin en büyük barış liderliğine dönüşen terörsüz Türkiye sürecini, özgün siyasal iletişim modellemeleri ile anlatıyor.

Üç bölümden ve 250 sayfadan oluşan, "Barış İletişimi Perspektifinden Terörsüz Türkiye Süreci ve Devlet Bahçeli Liderliği" kitabında, terörsüz Türkiye sürecinin barış iletişimi açısından Türk siyasal tarihinin en güçlü istikrar açılımı ve en önemli beka güvencesi olduğu özgün modeller ve stratejiler ile açıklandı. Kitapta ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli'nin barış sağlayan liderlik özellikleri, özgün iletişim modelleri ve kavramları ile irdelendi ve başta Cumhur İttifakı olmak üzere, süreç üzerinde etkili olan siyasal aktörlerin iletişimsel analizi de yapıldı.

Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024 tarihinde yaptığı çağrıyı merkeze alarak, bu çağrının siyasal iletişim ve barış iletişimi boyutlarını akademik bir bakış açısıyla ele alan Gültekin kardeşler, Terörsüz Türkiye sürecini, istikrar iletişimi, güvenlik değeri, siyasal iletişimde barış kalkanı gibi kendi geliştirdikleri özgün modellerle değerlendirdiler. Eserde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın barış diplomasisindeki liderliği ve uluslararası krizlerin çözümünde oynadığı rol de kapsamlı olarak ele alındı. Erdoğan ve Bahçeli'nin birlikte kurduğu istikrar, beka ve güvenlik eksenli barış liderliği modelinin, Türkiye için en büyük barış caydırıcılığı gücü olduğu vurgulandı.

"Barış İletişimi Perspektifinden Terörsüz Türkiye Süreci ve Devlet Bahçeli Liderliği" kitabında, diyalog diplomasisi, toplumsal mutabakat, halka dayalı barış güvenceleri, barış iletişimi ölçeği, toplumsal meşruiyet liderliği, kapsayıcı barış diplomasisi, barış ittifakı çarpanı ve beka liderliği başlıklarıyla geliştirilen özgün modellemeler de yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin ortak kararlılığıyla şekillenen bu tarihi dönemi belgeleyen eser, Türkiye'nin milli birlik, istikrar ve beka vizyonuna, barış iletişimi açısından bakan ilk kitap olma özelliğini taşıyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Devlet Bahçeli, Politika, Türkiye, Yerel, Son Dakika

