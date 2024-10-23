TESK Başkanı Palandöken: "Terör hiçbir zaman hedefine ulaşamayacak" - Son Dakika
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Yerel

TESK Başkanı Palandöken: "Terör hiçbir zaman hedefine ulaşamayacak"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısını kınayarak, "Bu ülkede terör hiçbir zaman hedefine ulaşamayacaktır.

23.10.2024 22:09
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısını kınayarak, "Bu ülkede terör hiçbir zaman hedefine ulaşamayacaktır. Terörle mücadelede devletimizin ve güvenlik güçlerimizin sonuna kadar yanında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine düzenlenen terör saldırısının ardından bir kınama mesajı yayınladı. Palandöken, "TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyorum. Savunma sanayimize yapılan bu terör saldırısında şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve metanet diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar temenni ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Bu alçak saldırı, sadece savunma sanayimize değil, aynı zamanda ülkemizin güvenliğine, bağımsızlığına ve geleceğine yapılmış bir saldırıdır. Bu tür saldırılarla ülkemizi zayıflatmaya çalışan karanlık güçler, şunu bilmelidir ki milletimizin birliği, beraberliği ve direnci hiçbir zaman kırılmayacak, aksine bu tür haince girişimler karşısında daha da güçlenecektir" dedi.

"Terör hiçbir zaman hedefine ulaşamayacak"

Palandöken, bu saldırıların milletin birlik ve beraberliğini asla bozamayacağını belirterek, "Masum canlarımıza kasteden bu insanlık dışı ve vicdan yoksunu saldırılar, tarih boyunca olduğu gibi milletimizin birlik ve beraberliğini asla bozmayacaktır. Bu ülkede terör hiçbir zaman hedefine ulaşamayacaktır. Terörle mücadelede devletimizin ve güvenlik güçlerimizin sonuna kadar yanında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak, bu hain saldırının sorumluları en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Millet olarak geçmişte olduğu gibi bugün de hainlere karşı dimdik ayaktayız, yarın da aynı kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde, ülkemizi daha güçlü ve daha güvenli yarınlara taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin önü her zaman açıktır, bu tür hain saldırılar bizi yolumuzdan asla döndüremeyecektir" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TESK Başkanı Palandöken: 'Terör hiçbir zaman hedefine ulaşamayacak' - Son Dakika

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