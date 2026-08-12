THY\'den Rekor Uçuş: 16 Saat 27 Dakika

Türk Hava Yolları'nın Juventus kafilesini taşıyan uçağı, özel charter operasyonuyla Avusturalya'nın Perth kentinden İtalya'nın Torino kentine aktarmasız uçtu. 16 saat 27 dakikalık bu uçuş, THY tarihinin en uzun aktarmasız uçuşu olarak kayıtlara geçti.

Uçuş takip sitesi Flightradar24'ten edinilen bilgiye göre; Avustralya'nın Perth kentinden İtalya'nın Torino kentine TK3701 sefer sayısı ve TC-LJE kuyruk tescilli Boeing 777-300ER tipi uçak yaklaşık 13 bin 800 kilometrelik mesafede aktarmasız uçtu.

Bir önceki rekor 12 dakika ile kırıldı

Aralarında milli futbolcular Kenan Yıldız ve Zeki Çelik'in de yer aldığı Juventus kafilesini taşıyan uçak, Perth'ten havalanmasının ardından yaklaşık 16 saat 27 dakikalık uçuşla Torino'ya ulaştı.

Söz konusu operasyon, uçuş süresi ve katedilen mesafe açısından THY'nin bugüne kadar gerçekleştirdiği aktarmasız uçuşlar arasında yeni bir rekor olarak kayıtlara geçti. Böylelikle 2016 yılında gerçekleştirilen THY'ye ait 16 saat 15 dakikalık İstanbul-Santiago uçuşunun rekoru 12 dakika aşılarak kırıldı.