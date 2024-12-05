THY Genel Müdürü Ekşi: 'Dünya kanatlarımızın altında' - Son Dakika
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THY Genel Müdürü Ekşi: 'Dünya kanatlarımızın altında'

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THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Erzincan'da düzenlenen '5 Uçaktan 6 Kıtaya' konferansında, Türk Hava Yolları'nın son 20 yılda kazandığı uluslararası başarıları vurguladı. Ekşi, THY'nin 6 kıtaya uçtuğunu ve dünyada en çok devlete uçan havayolu olduğunu belirtti.

05.12.2024 18:45  Güncelleme: 18:51
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THY Genel Müdürü Ekşi: "Dünya kanatlarımızın altında"

ERZİNCAN - Erzincan'da düzenlenen "5 Uçaktan 6 Kıtaya" konferansında konuşan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Son 20 yılda havacılıkta müthiş bir başarı var. Lokal bir hava yolu iken global bir havayolu olduk. Dünyada en çok devlete uçan havayolu olduk. Dünyayı kanatlarımız altına aldık" dedi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde "5 Uçaktan 6 Kıtaya" isimli konferans düzenlendi. Konferansa Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, il protokolü ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

THY reklam filmi ile konferansa başlayan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin tarihi ve faaliyetlerinden bahsetti.

Türk Hava Yolları'nın bugün birçok ülkeye uçuş gerçekleştirdiğini söyleyen Ekşi, "5 uçakla başlamıştık. Bugün 6 kıtaya uçuyoruz. Bazen espriyle söylüyoruz; dünya kanatlarımızın altında diye. Hakikaten de öyle. THY dünyada en geniş 'network' olan, en fazla ülkeye uçan hava yolu. Bu da Türk milletinin gururu" dedi.

Ardından kürsüye çıkan Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ise Türk Hava Yolları'nın başarı hikayesini vurguladı. Ardından Vecihi Hürkuş'u hatırlatan Yıldırım, "Vecihi Hürkuş, Avrupa ülkelerinin dahi henüz hayal edemediği yerli uçak yapımı için kolları sıvadı ve bunu da başardı" şeklinde konuştu.

Konferans, hediye takdiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel THY Genel Müdürü Ekşi: 'Dünya kanatlarımızın altında' - Son Dakika

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