TİKA'dan Afganistan'a Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi - Son Dakika
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TİKA'dan Afganistan'a Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi

TİKA\'dan Afganistan\'a Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi

TİKA, Nangarhar Üniversitesi'ne yenidoğan yoğun bakım ünitesi kurarak sağlık hizmetlerini geliştirdi.

02.05.2025 16:20
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'da Nangarhar Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesi'ne yenidoğan yoğun bakım ünitesi kurdu.

Afganistan'ın Nangarhar Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesi'nin yenidoğan birimi, TİKA Kabil Ofisi'nin yürüttüğü proje ile onarıldı. Temin edilen 72 tıbbi cihaz ve ekipman da düzenlenen törenle üniversiteye teslim edildi. Kuvözler, taşınabilir kuvözler, fototerapi ve ısıtıcı üniteleri, hasta monitörleri, ventilatörler, CPAP cihazları, ultrason cihazı, sülük makinesi ile beslenme, enjektör ve infüzyon pompaları gibi hayati önem taşıyan tıbbi cihazların yanı sıra mevcut oksijen tüpleri sisteminin merkezi oksijen sistemine dönüştürülmesiyle tedavi süreçlerinin daha verimli yürütülmesi sağlandı.

Törende konuşan TİKA Kabil Koordinatörü Erdoğan, TİKA'nın 2005 yılından bu yana Afganistan'da yürüttüğü kalkınma projelerine değinerek, özellikle sağlık sektörüne öncelik verdiklerini belirtti. Erdoğan, projenin önemini vurgulayarak, "Bir bebeğin hayatını kurtarabilirsek bu bizim için en büyük gurur kaynağıdır" dedi.

Rektör Madani ise, vilayetin son 40 yılda yaşanan çatışmalardan en çok etkilenen bölgelerden biri olduğunu hatırlatarak, sağlık alanındaki faaliyetlerin hayati önem taşıdığını belirtti.

Eğitim Hastanesi Başhekimi Chardiwal da kurulan ünitenin bebek ölüm oranlarında yüzde 50'ye varan bir azalma sağlayacağını öngördüklerini belirtti.

Cihazların teslim törenine TİKA Kabil Koordinatörü Fazıl Akın Erdoğan, Nangarhar Üniversitesi Rektörü Sheikh İnamullah Madani, önceki dönem rektörü Prof. Dr. Khalil Ahmad Behsudwal, Tıp Fakültesi Dekanı Dr. M. Azim Azimi, Başhekim Prof. Dr. Humayoun Chardiwal ile üniversite yönetimi, öğretim üyeleri ve sağlık çalışanları katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TİKA'dan Afganistan'a Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi - Son Dakika

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