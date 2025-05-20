TİKA\'dan Karadağ\'a Ofis Mobilyası Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Karadağ Eğitim Hizmetleri Müdürlüğü'ne ofis mobilyası desteği sağladı.

TİKA, Karadağ'da eğitim politikalarının oluşturulmasından ve öğretmenlerin mesleki gelişiminden sorumlu olan Karadağ Eğitim Hizmetleri Müdürlüğü'ne ofis mobilyası desteği verdi. Proje kapsamında kurumun çalışma alanları modern ve fonksiyonel mobilyalarla donatılarak, daha verimli, çağdaş ve konforlu bir çalışma ortamı oluşturuldu. Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da gerçekleştirilen projenin teslim törenine Podgoritsa Büyükelçisi Barış Kalkavan, Karadağ Eğitim Hizmetleri Müdürü Raba Hodjiç, kurumun üst düzey yöneticileri ve eğitimciler, Türkiye Cumhuriyeti Eğitim Müşaviri Özgür Kalkan ve TİKA Podgoritsa Koordinatörü Nihal Ersoy katıldı. Törende konuşan Podgoritsa Büyükelçisi Kalkavan, Türkiye'nin Karadağ'da eğitime verdiği önemin altını çizerek, bu tür projelerin 2 ülke arasındaki dostane ilişkilerin ve iş birliğinin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti. Kalkavan, "Eğitim alanında attığımız her adım, ülkelerimiz arasındaki bağları daha da güçlendiriyor. Bu iş birliğinin artarak devam etmesini diliyoruz" dedi.

Eğitim Hizmetleri Müdürü Hodjiç ise TİKA'ya ve Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ederek, sağlanan desteğin kurum çalışanları için daha verimli ve çağdaş bir çalışma ortamı sağladığını ifade etti. Hodjiç, bu katkının kurumsal kapasitenin güçlenmesine önemli bir destek sunduğunu belirtti.

Karadağ'daki eğitim altyapısının güçlendirilmesine katkı sunan proje, Türkçenin eğitim müfredatına dahil edilmesini sağlayan Eğitim Hizmetleri Müdürlüğünün çalışmalarını da destekleyerek, Türk dilinin ülkede daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlamayı hedefliyor. - ANKARA