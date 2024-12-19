TİKA, Pakistan'daki Basın Kulübü'nü Yeniledi - Son Dakika
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TİKA, Pakistan'daki Basın Kulübü'nü Yeniledi

TİKA, Pakistan\'daki Basın Kulübü\'nü Yeniledi

TİKA, İslamabad Ulusal Basın Kulübü konferans salonunu modern bir altyapıyla yenileyerek açtı.

19.12.2024 12:39
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Pakistan'da yenilenen İslamabad Ulusal Basın Kulübü konferans salonu törenle açıldı.

TİKA'nın yenileme çalışmalarını tamamlayarak modern bir altyapıya kavuşturduğu Ulusal Basın Kulübü konferans salonunun açılışına Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, TİKA Doğu ve Güney Asya, Pasifik ve Latin Amerika Daire Başkanı Dursun Ali Yaşacan, TİKA İslamabad Koordinatörü Muhsin Balcı, İslamabad Basın Kulübü Başkanı ve basın mensupları katıldı. Törende konuşan Büyükelçi Neziroğlu, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilerin son derece güçlü olduğunu vurgulayarak, TİKA'nın 2010 yılından bu yana 700'den fazla proje ve faaliyet gerçekleştirdiğini belirtti. Neziroğlu, bu iş birliğinin iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin pekişmesine ve medya alanındaki iş birliklerinin gelişmesine büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

İslamabad Ulusal Basın Kulübü

Pakistan'ın en büyük basın meslek birliği olan İslamabad Ulusal Basın Kulübü'ne yerel ve uluslararası medya kuruluşlarında görev yapan yaklaşık 3 bin 500 medya mensubu üye. Başbakan ve bakanlar gibi üst düzey kamu görevlilerinin basın toplantılarına da ev sahipliği yapan kulüp, aynı zamanda üyelerinin mesleki gelişimlerini desteklemek için çeşitli etkinlikler düzenliyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TİKA, Pakistan'daki Basın Kulübü'nü Yeniledi - Son Dakika

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