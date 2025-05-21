TİKA ve Gürcistan'dan Eğitim İş Birliği - Son Dakika
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TİKA ve Gürcistan'dan Eğitim İş Birliği

TİKA ve Gürcistan\'dan Eğitim İş Birliği
21.05.2025 17:40
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TİKA ile Gürcistan Mesleki Becerileri Geliştirme Ajansı mutabakat muhtırası imzaladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Gürcistan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Mesleki Becerileri Geliştirme Ajansı arasında mutabakat muhtırası imzalandı.

TİKA'nın Gürcistan'da yürüttüğü tüm mesleki eğitim projeleri, Gürcistan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Mesleki Becerileri Geliştirme Ajansı (Skills Agency) ile yakın iş birliği içinde hayata geçiriliyor. Bu kapsamda 2024 yılında Antalya'da düzenlenen 'Turizm Eğiticilerinin Eğitimi Programı' hem sahada hem de bakanlık düzeyinde büyük takdir toplamış ve iki kurum arasında güçlü bir iş birliği zemini oluşturmuştu. İş birliğini kurumsal bir çerçeveye taşımak için Gürcistan Mesleki Becerileri Geliştirme Ajansı tarafından düzenlenen Uluslararası Partnerlik programı açılış töreninde mutabakat muhtırası imzalandı. Törene Türkiye'nin yanı sıra Macaristan, Almanya, Çin, Singapur, Polonya, İtalya ve Arnavutluk'tan paydaşlar katıldı.

Mutabakat muhtırası, Türkiye ile Gürcistan arasındaki uzun soluklu ve sonuç odaklı iş birliğini daha da pekiştirmeyi amaçlıyor. Ajans yetkilileri, TİKA ile yürütülen projelerin kalıcılığına ve etkisine vurgu yaparak, söz konusu mutabakatın gelecek projeler için de sağlam bir temel oluşturduğunu ifade ettiler.

Gürcistan Mesleki Becerileri Geliştirme Ajansı, daha önce Macaristan ve Singapur ile de benzer anlaşmalar imzaladı. Ajans, Türkiye, Çin ve Arnavutluk'un bu listeye eklenmesiyle birlikte uluslararası iş birliği ağını genişletti. İmzalanan mutabakatın Gürcistan'daki mesleki eğitim altyapısının güçlendirilmesine ve bölgesel kalkınmaya katkı sunması bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Gürcistan, Politika, Eğitim, Yerel, Ajans, Son Dakika

Son Dakika Yerel TİKA ve Gürcistan'dan Eğitim İş Birliği - Son Dakika

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