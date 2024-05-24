TİP İzmir İl Başkanı: Tutuklanan İsimler Rejimin Tehditlerine Boyun Eğmedikleri İçin Cezalandırılmak İsteniyor - Son Dakika
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TİP İzmir İl Başkanı: Tutuklanan İsimler Rejimin Tehditlerine Boyun Eğmedikleri İçin Cezalandırılmak İsteniyor

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Türkiye İşçi Partisi(TİP) İzmir İl Başkanı Kenan Yılmaz, İzmir'de Van Belediye Başkanlığı seçimleriyle ilgili düzenlenen protestolara katılan isimlerin tutuklanmasına ilişkin basın açıklaması yaptı. Açıklamada, tutuklanan isimlerin rejimin tehditlerine boyun eğmedikleri için cezalandırılmak istendiği öne sürüldü.

24.05.2024 20:41  Güncelleme: 20:49
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(İZMİR) - Türkiye İşçi Partisi(TİP) İzmir İl Başkanı Kenan Yılmaz, İzmir'de Van Belediye Başkanlığı seçimleriyle ilgili düzenlenen protestolara katılan isimlerin tutuklanmasına ilişkin basın açıklaması yaptı. Açıklamada, tutuklanan isimlerin rejimin tehditlerine boyun eğmedikleri için cezalandırılmak istendiği öne sürüldü.

"İktidarda yaşanan öfkenin, güç kaybının ve rejimin karşı konulamaz krizlerinin sonucunda bugün İzmir'de 9 arkadaşımız, güçsüzlüğünü örtmek isteyen AKP'nin gözdağı verme politikaları neticesinde tutuklanarak özgürlüklerinden alıkonulmuş durumdadır" diyen Yılmaz şunları kaydetti:

"Ev adresleri, telefonları belli olduğu halde davetle ifadeye gidebilecekken özel hareket timleri ile 'azılı bir suçlu' görünümüyle arkadaşlarımız ailelerine, komşularına afişe ettirilmek istenmişlerdir. Yine gözaltı sürecinde avukatlarıyla görüş sınırı, emniyet binasına alınmama gibi keyfi uygulamalarla karşılaşılmıştır. Kolluk görevlileri arkadaşlarımıza ilişkin düşmanca tavrını yine bir kadın arkadaşımıza insanlık onuru ile bağdaşmayan çıplak arama işkencesini uygulayarak göstermiştir. Konuya ilişkin hızlı şekilde tutanak tutan avukat arkadaşlarımız olay günü suç duyurusunda bulunup basın açıklaması yapmışlardır. Türlü gerekçelerle ifade alım süreçleri yavaşlatılmış en nihayetinde keyfi olarak uzatıldığını düşündüğümü gözaltı sürecinin 3. gün hakim karşısına çıkabilmişlerdir. Arkadaşlarımız nezdinde aslında demokrasi ve insan haklarına inanan bütün yurttaşlar, açıkça tehdit edilmektedir. Kürt halkının iradesi gasp edilmeye çalışılırken, kayyum zihniyeti ile mücadele edenler, halklar arasında dayanışma eli uzatmak isteyenler cezalandırılmak istenmektedir. Yani demektedirler ki, Kürt halkına dost eli uzatan yanar, bunun cezasını çeker."

"Bizleri tutuklamalarla zapt edebileceğini sananlar yanılıyorlar"

Tutuklanan isimlerin serbest bırakılması gerektiğini vurgulayan TİP İzmir İl Başkanı Kenan Yılmaz, "1 hafta önce başlayan gözaltılar neticesinde tutuklanan 9 arkadaşımız ve daha önce tutuklanan 2 arkadaşımız, 1 Mayıs'ta Taksim iradesi gösteren mücadele arkadaşlarımız rejimin tehditlerine boyun eğmedikleri için cezalandırılmak istenmektedir. Biz hiç boyun eğmedik, hiç teslim olmadık. Bir padişah fermanı ile de korkacak, sinecek de değiliz. Biliyoruz ki, 1 Mayıs'ta Taksim'e yürümek ne kadar suç değilse, Kürt halkının iradesini savunmak da bir o kadar suç değildir. Tutuklamalar bizlerde ancak dayanışma, yoldaşlık izleri bırakır, başka bir şey değil. Hiçbir hukuki dayanağı olmayan tutuklamalar derhal son bulmalı arkadaşlarımız bir an önce özgürlüğüne kavuşmalıdır. Bizleri tutuklamalarla zapt edebileceğini sananlar yanılıyorlar. Nasıl ki Van halkının seçtiği belediye başkanının mazbatasını almayı bildiysek, arkadaşlarımızı da aynı kararlılıkla geri alacak ve kaldığımız yerden kol kola mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

TİP İzmir İl Başkanı: Tutuklanan İsimler Rejimin Tehditlerine Boyun Eğmedikleri İçin Cezalandırılmak İsteniyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel TİP İzmir İl Başkanı: Tutuklanan İsimler Rejimin Tehditlerine Boyun Eğmedikleri İçin Cezalandırılmak İsteniyor - Son Dakika

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