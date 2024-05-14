TİP İzmir İl Başkanlığı, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesini protesto etti - Son Dakika
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TİP İzmir İl Başkanlığı, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesini protesto etti

TİP İzmir İl Başkanlığı, Can Atalay\'ın vekilliğinin düşürülmesini protesto etti

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İzmir İl Başkanlığı, 14 Mayıs seçiminin birinci yılında Hatay milletvekili seçilmesine karşın vekilliği düşürülen Gezi davası tutuklusu Can Atalay için AKP İzmir İl Başkanlığı'nın önüne 'Hatay'ın seçilmiş vekili Can Atalay'a özgürlük' yazılı pankart astı.

14.05.2024 12:39  Güncelleme: 13:09
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(İZMİR)- Türkiye İşçi Partisi (TİP) İzmir İl Başkanlığı, 14 Mayıs seçiminin birinci yılında Hatay milletvekili seçilmesine karşın vekilliği düşürülen Gezi davası tutuklusu Can Atalay için AKP İzmir İl Başkanlığı'nın önüne "Hatay'ın seçilmiş vekili Can Atalay'a özgürlük" yazılı pankart astı.
TİP İzmir İl Başkanlığı, 14 Mayıs 2023'te yapılan genel seçimin birinci yıl dönümünde Gezi davası tutuklusu Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesini AKP İl Başkanlığı'nın önünde bulunan billboarda astığı pankartla protesto etti. Pankartta, ""Hatay'ın seçilmiş vekili Can Atalay'a özgürlük" ifadesi yer aldı.

Kaynak: ANKA

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