Tır Şoförleri Yakıt Zamlarına İsyan Etti

Üye Girişi
Son Dakika Logo

11.04.2026 10:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarp Sınır Kapısı'ndaki tır şoförleri, yakıt zamları ve güncellenmeyen nakliye ücretlerine tepki gösterdi.

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) -

Akaryakıta gelen zamlar nakliye sektörünü olumsuz etkilerken Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'nda bekleyen şoförler duruma tepki gösterdi. Tır şoförlerinden Engin Altunkaya, "Vergi bizde, cezalar bizde, mazot bizde, her şey bizde. Yola çıkıyorsun, ortada tır kalmamış gibi bir durum var. Bu şekilde devam etmemiz mümkün değil" ifadelerini kullandı. Bir diğer tır şoförü Fatih Gündoğdu da nakliye ücretlerinin yıllardır güncellenmediğine dikkati çekerek, "Hala 3-4 yıl önceki nakliye ücretleriyle çalışıyoruz. Çırpınıp duruyoruz ama kazancımız giderek düşüyor. Mecburen çalışıyoruz; borçlarımız var, kredi kartlarımızı çevirmek zorundayız ama gerçekten çok zor durumdayız" dedi.

ABD ile İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan Orta Doğu'daki savaş ve bunun sonucunda yaşanan petrol krizi, yakıt fiyatlarına yansıdı. Yakıttaki artışlar, özellikle yurt içi nakliyat yapan tırcıları olumsuz etkiledi. Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'nda Anka Haber Ajansı'na açıklama yapan tırcılar, yaşadıkları duruma isyan ederek yetkilileri göreve çağırdı.

Vergi bizde, cezalar bizde, mazot farkı bizde; her şey bizde"

Tır şoförü Engin Altunkaya şunları söyledi:

"Etkilenen biz oluyoruz, başka kimse değil. Taksileri bu durum fazla etkilemez; etkilenecek olan biziz. Yola çıkın, bir tane tır geçiyor mu, bakın sağa sola. Vergi bizde, cezalar bizde, mazot farkı bizde; her şey bizde. Nakliye de aynı şekilde düştü. Eskiden Kars'a giderken 950 liraya çalışıyorduk, şimdi aldığımız zamlar da yetersiz kalıyor. Mazotta küçük bir fark oluyordu. Yukarıdakiler bunu ne kadar düşünüyor bilmiyoruz ama biz bu şekilde devam edemeyiz."

"Yakıta gelen zam karşılığında nakliye zamları yetersiz kalıyor"

Ağrılı tır şoförü Yunus Gündoğdu da şöyle konuştu:

"25 senedir tır şoförüyüm. Bizim için değişen pek bir şey yok. Uluslararası taşımacılıkta dolar üzerinden çalışıyoruz ama yakıta zam gelince kiralara da zam geliyor. Yurt içinde çalışanlar için durum çok zor. Zaten mazot pahalı, kiralar düşük olduğu için yurt içinde çalışamıyoruz. Mazota zam geliyor ama nakliye fiyatları değişmiyor. Bu durumda kar düşüyor. Örneğin mazota yüzde 5 zam geliyorsa, nakliyeye en fazla yüzde 1 zam yapılıyor. Bu da gerçek bir zam sayılmaz. Aradaki fark çok büyük. Gittikçe zarar ediyoruz. Masraflar sürekli artıyor. Bir öğün yemek 500 liradan aşağı değil. Otoban, HGS derken şu an sadece vergiye ve mazota çalışıyoruz. Birikim yapmamız mümkün değil."

"Yakıt zamlarına dayanamıyoruz"

Iğdırlı tır şoförü Halim Baydar, artan yakıt, ceza ve otoban maliyetlerine rağmen nakliye ücretlerinin yerinde saydığını belirterek, sektörün çıkmaza girdiğini söyledi.  Baydar, şu ifadeleri kullandı:

"Yakıta gelen zamlar bizi çok etkiliyor, ancak nakliye ücretlerinde artış yok. Bu yüzden perişan haldeyiz. Tırcıların çoğu araçlarını İstanbul'da park etmiş durumda, çalıştırmıyor. Şoför ücretlerine, cezalara, yakıta ve otoban ücretlerine yetişemiyoruz. Üstelik otoban geçişlerinden dolayı hesaplarımıza bloke konulmuş durumda; hesaplarımızı kullanamıyoruz. Vergi dairesi de aynı şekilde hesaplarımıza bloke koymuş. Bu durum hiç iyiye gitmiyor. Yetkililere sesleniyoruz ama sesimizi duyan yok. Kendi kendimize konuşuyor, sadece kendimiz duyuyoruz."

"Eski ücretlerle ayakta kalmak imkansız"

Tır şoförü Fatih Gündoğdu, "Nakliye ücretleri hala eski seviyede. Çırpınıp duruyoruz, Allah yardımcımız olsun. Artık hükümetten ve devlet büyüklerinden bu işe el atmalarını bekliyoruz. Yurt dışına çalışıyoruz, dövizle iş yapıyoruz ama verilen fark, gelen zamların yarısı kadar bile değil. Hala 2-3, hatta 3-4 yıl önceki nakliye ücretleriyle çalışıyoruz. Bu durumda kazancımız doğal olarak düşüyor. Mecburen çalışıyoruz; borçlarımız, kredi kartlarımız var. Onları çevirebilmek için gidip geliyoruz ama gerçekten çok zor durumdayız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Sarp Sınır Kapısı, Yerel Haberler, Ekonomi, Enerji, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 11:16:16. #7.12#
SON DAKİKA: Tır Şoförleri Yakıt Zamlarına İsyan Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.