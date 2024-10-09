Tkp İzmir İl Örgütü Filistin ve Lübnan'a Destek İçin Yürüdü, İktidara Çağrıda Bulundu

Yerel

(İZMİR)- Filistin ve Lübnan'a destek amacıyla yürüyüş yapan TKP İzmir İl Örgütü üyeleri, iktidara seslenerek Türkiye üzerinden İsrail'e petrol sevkiyatının durdurulmasını, İsrail'le bütün askeri ilişkilerin kesilmelisini ve ABD-NATO üslerinin kapatılmasını istedi.

İzmir'de TKP İzmir İl Örgütü üyeleri Filistin ve Lübnan'a destek amacıyla Konak ilçesinde Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde "İsrail mutlaka durdurulacak" yazılı pankart açarak yürüyüş yaptı. Yürüyüş ardından basın açıklamasında bulunan TKP üyeleri, Türkiye üzerinden İsrail'e petrol sevkiyatının durdurulması, İsrail'le bütün askeri ilişkilerin kesilmelisi ve ABD-NATO üslerinin kapatılması çağrısında bulundu.

"AKP savaş baltalarını çıkaracağına önce petrol sevkiyatını kessin"

TKP İzmir İl Örgütü adına Tuğçe Sezen Gedik tarafından okunan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

" Azerbaycan'dan Türkiye üzerinden İsrail'e petrol sevkiyatı durdurulsun. Bakü Tiflis Ceyhan boru hattından İsrail'e giden petrolün miktarını düşük göstererek bu ayıptan kurtulamazsınız. İsrail'e başka ülkelerden, örneğin ABD'den giden petrol bizi ilgilendirmiyor. ABD emperyalizmi zaten İsrail'in arkasında, para, silah, petrol ne ihtiyaç varsa yolluyor. AKP iktidarı ise Filistincilik oynamaya devam ediyor. Bilinsin ki, Türkiye üzerinden giden petrol kesildiğinde İsrail güç durumda kalır. AKP savaş baltalarını çıkaracağına önce petrol sevkiyatını kessin. İlk talebimiz budur.

"İsrail'le bütün askeri ilişkiler kesilmeli"

İsrail ile askeri işbirliğinin sürdürülmesi utanç vericidir. Biz Gazze katliamdan yıllarca önce bu konuda taleplerimizi kamuoyuna duyurduk. İsrail hava kuvvetleriyle, İsrail istihbaratıyla yıllar boyunca sürdürülen ilişkilerin sonuçları şimdi görülüyor. Bu ilişkilerin bitmemiştir. Daha yeni TSK elindeki F-16'lar için gerekli olan malzemelerin İsrail'den alınacağı ortaya çıktı. Her ne amaçla olursa olsun, İsrail'le bütün askeri ilişkiler kesilmelidir.

"ABD-NATO üsleri derhal kapatılmalı"

İsrail ve ABD'nin İran, Irak, Suriye, Lübnan gibi bölge ülkelerine dönük saldırılarında farklı amaçlar için kullanılan İncirlik, Kürecik ve diğer ABD-NATO üsleri derhal kapatılmalıdır. Bu üsler, Filistin halkına ölüm yağdıran savaş makinasının önemli bir unsurudur. AKP iktidarı bu üç adımları atmadığı sürece Filistin halkına karşı İsrail'le işbirliğine devam ediyor demektir.

"İnsanlık Filistin'de öldürdüğünüz her çocuğun hesabını sizden soracak kadar güçlüdür"

İsrail ve onu destekleyen bütün güçlere sözümüz ise şudur: Bombalarınız, yalanlarınız, arkanızda duran çok uluslu şirketler tarafından doldurulan kasanız bölge halklarının direnişini asla yenemeyecektir. İnsanlık Filistin'de öldürdüğünüz her çocuğun, her yoksul insanın hesabını sizden soracak kadar güçlüdür. TKP de bu büyük insanlığın bir parçasıdır ve sizin Türkiye'deki yalanlarınızı ve örtülü operasyonlarınızı, Yahudi düşmanlığına izin vermeksizin engelleme irade ve kararlılığına sahiptir. Türkiye'de de bölgede de dinsel, etnik çatışmalarla, ırkçı söylemlerle birbirine düşürülen yoksul halkların gerçek düşmana karşı, emperyalizme, çok uluslu şirketlere karşı birlikte ayağa kalkması için üzerimize düşen ne varsa yapacağız. İşte o zaman bütün sömürücü, ırkçı, gerici iktidarların nasıl sarsıldığını, karanlığa gömülen Ortadoğu'nun nasıl aydınlığa kavuştuğunu hep birlikte göreceğiz. Yaşasın Filistin direnişi. Kahrolsun emperyalizm ve siyonizm."