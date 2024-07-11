TMO, Selim'de tekrar alım yapacak - Son Dakika
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TMO, Selim'de tekrar alım yapacak

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, yetkililerle yapılan görüşmeler sonucunda Selim'de Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) yıllar sonra tekrar alım yapacağını belirtti. Çalkın, Selim Alım Merkezi'nin açılmasıyla birlikte alım faaliyetlerinin Kars'ın tüm ilçeleri ve Selim için hayırlı olmasını diledi.

11.07.2024 16:33
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AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, yetkililerle yapılan görüşmeler, sonrasında Selim'de TMO'nun yıllar sonra tekrar alım yapacağını belirtti.

Milletvekili Adem Çalkın, 2024 Alım Kampanya döneminde; Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Kars Şube Müdürlüğü, Kars Merkez, Akyaka ve yıllar sonra yapılan görüşmeler neticesinde tekrardan açılacak olan Selim Alım Merkezi ile alım faaliyeti yürüteceğini söyledi.

Çalkın, "Selim Geçici Alım Merkezimizde Selim ilçemizin Merkezinde bulunan Saraçoğlu Petrolde Alım ve tartım işlemleri yapılacak olup hemen 500 metre mesafede bulunan hipodromun (Cirit Kulübü) yanında depolama işlemleri yapılacaktır. TMO alımlarının, Kars'ımız, tüm ilçeleri ve Selim'imiz için hayırlı olmasını diliyor, TMO yetkililerine teşekkür ediyor, çiftçi kardeşlerime bol ve bereketli bir mahsul dönemi diliyorum" dedi.

Çalkın'ın girişimleri sonucu TMO'nun Selim'de alım yapacak olması çiftçileri de sevindirdi. - KARS

Kaynak: İHA

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