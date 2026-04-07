Kastamonu Şerife Bacı Masterlar Şampiyon!

Türkiye Masterlar ve Veteranlar Futbol Ligi Batı Karadeniz Beyaz Bölge'de Kastamonu Şerife Bacı Masterlar, ligin final niteliğindeki son maçında deplasmanda Çankırı Belediye'yi 1-0 mağlup ederek şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Türkiye Masterlar ve Veteranlar Futbol Ligi 'nde (TMVFL) 2024-2025 sezonu nefes kesen bir finale sahne oldu. Kastamonu, Karabük ve Çankırı takımlarından oluşan 9 ekibin kıyasıya mücadele ettiği Batı Karadeniz Beyaz Bölge'de, gülen taraf Kastamonu Şerife Bacı Masterlar oldu. Ligin son hafta mücadelesinde Kastamonu temsilcisi, Çankırı deplasmanına çıktı. Büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmada sahneye çıkan Ahmet Özer, attığı kritik golle takımını 1-0 öne geçirdi. Maçın geri kalan bölümünde üstünlüğünü koruyan Kastamonu ekibi, bir penaltı atışından da yararlanamayan Şerife Bacı Masterler sahadan üç puanla ayrılarak sezonu 41 puanla zirvede tamamladı. Uzun lig maratonunun ardından gelen bu başarı, Kastamonu spor camiasında büyük bir sevinçle karşılandı. Adını milli mücadelenin sembol isimlerinden 'Şehit Şerife Bacı'dan alan Şerife Bacı Masterlar, elde ettiği bu zaferle hem şehri gururlandırdı hem de 2024-2025 sezonuna damgasını vurdu. Şampiyonluk kupasını kazanan futbolcular ve teknik heyet, maç sonu zafer pozlarıyla bu tarihi anı ölümsüzleştirdi.

Türkiye Masterlar ve Veteranlar Futbol Ligi Batı Karadeniz Beyaz Bölge'de sergilediği üstün performansla sezonu şampiyon tamamlayan Kastamonu Şerife Bacı Masterlar'ın Kulüp Başkanı Hasan Cengiz, takımın sadece Kastamonu'nun değil, Batı Karadeniz Bölgesinin de en büyüğü olduğunu söyledi. Başkan Cengiz, yeni kurulan bir takım olmalarına rağmen elde edilen bu başarının hem kulüp hem de Kastamonu için büyük bir gurur olduğunu vurguladı. Hasan Cengiz, takımın taşıdığı ismin önemine dikkat çekerek, "Milli Mücadele kahramanımız Şerife Bacı'nın ismini taşıyan bir takımın şampiyon olması, bizler için sıradan bir sportif başarıdan çok daha fazlasını ifade ediyor. Bu isimle zirveye çıkmak Kastamonu adına büyük bir onurdur" dedi.

Sezona iddialı bütçeler yerine mütevazı bir kadro ve yüksek bir özveriyle başladıklarını belirten Cengiz, "Ligde şampiyonluk için ciddi hazırlıklar yapan Kastamonu Masterlar ve Çankırı FK gibi çok güçlü ve tecrübeli rakiplerimiz vardı. Biz ise her maçı adeta ilmek ilmek dokuyarak ilerledik. Sakatlıklar yaşadık, sahada eksik kaldık ama formayı terleten her arkadaşımız karakterini ortaya koydu. Eksik kaldığımızda bile sahadaki 11 kişiymişiz gibi mücadele ettik. Bizleri arayarak tebrik eden tüm kulüp başkanlarımıza ve Federasyon Başkanımız sayın Kenan Gürsu'ya şükranlarımı sunuyorum. Şimdi hedefimiz Antalya'da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası. Kastamonu'yu orada da en iyi şekilde temsil edeceğiz ve inanıyorum ki takımımız gelecekte de adından sıkça söz ettirecek" şeklinde konuştu.

Uzun ve zorlu bir lig maratonunun ardından ipi göğüsleyerek Batı Karadeniz Beyaz bölge şampiyonu olan Kastamonu Şerife Bacı Masterlar'ın Teknik Direktörü Hakan Kasdek ise bu başarının bir ekip ruhu eseri olduğunu belirterek, takımın sezon boyunca sergilediği istikrarlı performans ve yüksek futbol karakteriyle ligi zirvede tamamladığını dile getirdi. - KASTAMONU