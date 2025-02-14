TOGEM-DER, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yaşlı çiftlerle buluştu - Son Dakika
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TOGEM-DER, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yaşlı çiftlerle buluştu

TOGEM-DER, 14 Şubat Sevgililer Günü\'nde yaşlı çiftlerle buluştu

Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER), 14 Şubat Sevgililer Günü vesilesiyle Bağcılar Belediyesi Vefahane Yaşam Merkezi kursiyeri çiftlerle bir araya geldi.

14.02.2025 19:28  Güncelleme: 19:49
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Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER), 14 Şubat Sevgililer Günü vesilesiyle Bağcılar Belediyesi Vefahane Yaşam Merkezi kursiyeri çiftlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın onursal başkanlığını yaptığı Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER), 14 Şubat Sevgililer Günü'nde özel bir etkinlik düzenledi. Bağcılar Belediyesi Kirazlıbent Tabiat Parkı ve Mesire Alanı'nda gerçekleşen kahvaltılı etkinlikte TOGEM-DER üyeleri ile Bağcılar Belediyesi Vefahane Yaşam Merkezi kursiyeri olan 10 çift bir araya geldi.

Sevgi bir gün değil 365 gün

Kadınlar, çocuklar ve dezavantajlı gruplar için birçok çalışmaya imza attıklarını söyleyen TOGEM-DER Yönetim Kurulu Başkanı Mihrimah Belma Sekmen, "Bugün de başka bir vesileyle Bağcılar'dayız. Vefahane, Bağcılar Belediyesi'nin önemli bir çalışması. Vefahane'nin kuruluşundan bugüne kadar olan bütün çalışmalarında onursal başkanımız Sayın Emine Erdoğan, aktif olarak rol aldı. Bugün 14 Şubat Sevgi Günü. Böyle bir çalışmayla değerlendirmek istedik. Yönetim Kurulu üyelerimiz, kurumsal çalışanlarımızla birlikte bugün burada bir faaliyet yaptık. Faaliyetimizin amacı, Sevgi Günü kapsamında ailenin, birlikteliğin, emeğin, yaş almanın değerini paylaşmak. Bugün buraya 10 çiftimizi davet ettik. 10 değerli büyüğümüzle bir arada olduk. Anılarını dinledik. Evlilik kurumuna olan bakış açılarını ve aileyi dinledik. Aile değerine verdikleri önemi dinledik. Bunları yeni nesillerle paylaşmak istiyoruz. Güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Herkesin Sevgi Günü'nü kutluyorum. Sevgi bir gün değil 365 gün. Sevginin amacı aslında birliktelik, paylaşmak, yardımlaşmak ve mutlu olmak. Herkese mutluluklar diliyoruz" dedi.

Sekmen, eski Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ile Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız'a katkılarından dolayı teşekkür etti.

Bağcılar Belediyesi Meclis Üyesi ve aynı zamanda Meclis Başkan Vekili Sibel Betül Birer ise, "TOGEM-DER olarak çalışmalarımız ve hizmetlerimiz devam ediyor. Özel bir günde güzel bir etkinlikte bir aradayız. Hepiniz programımıza hoş geldiniz" diye konuştu.

Daha sonra davetlilere karanfil dağıtıldığı programda eşlerin birbirine pasta yedirdiği anlar renkli görüntülere sahne oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TOGEM-DER, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yaşlı çiftlerle buluştu - Son Dakika

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