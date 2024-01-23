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Kuzey Irak'ta şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın adı okuduğu okulda yaşatılacak - Son Dakika
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Kuzey Irak'ta şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın adı okuduğu okulda yaşatılacak

İstanbul Esenyurt merkezli 'Bir Adım Yardımlaşma Derneği', şehit Yasin Karaca'nın okuduğu Ormandibi Şehit Adem Tar İlkokulu'na adını taşıyan bir kütüphane yaptı. Kütüphane, şehidin anne ve babasının katılımıyla açıldı ve ay yıldızlı balonlarla süslendi. Dernek başkanı Ahmet Kaya, kütüphanenin amacının Yasin Karaca'nın adını ve anısını yaşatmak olduğunu belirtti.

Kuzey Irak\'ta şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca\'nın adı okuduğu okulda yaşatılacak
23.01.2024 - 15:32,  Güncelleme: 15:37
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Kuzey Irak'ta şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın adı okuduğu okulda yaşatılacak. İstanbul Esenyurt merkezli "Bir Adım Yardımlaşma Derneği" şehit Karaca'nın okuduğu Ormandibi Şehit Adem Tar İlkokulu'na ismini taşıyan kütüphane yaptı.

İstanbul Esenyurt merkezli "Bir Adım Yardımlaşma Derneği" Kuzey Irak'ta şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın adını okuduğu okulda yaşatmak için çalışma başlattı. Derneğin gönüllü üyeleri şehidin okuduğu okulunda kütüphane kurmak için harekete geçti. Almus Ormandibi Şehit Adem Tar İlkokulu'ndaki bir oda kütüphaneye çevrildi. Getirilen kitap ve strateji oyunları kütüphaneye yerleştirildi. Şehit Yasin Karaca kütüphanesinin açılışına şehidin anne ve babası da çağırıldı. Şehit Karaca'nın resminin yer aldığı kütüphane ay yıldızlı balonlarla donatıldı.

Vatani görevini yaparken şehit düşen Yasin Karaca'nın adını ve anısını yaşatmak için bu kütüphaneyi kurduklarını söyleyen Bir Adım Yardımlaşma Derneği Başkanı Ahmet Kaya, "İstanbul Esenyurt merkezli 'Bir Adım Yardımlaşma Derneği' olarak Tokat'ta şehidimiz Yasin Karaca adını taşıdığı kütüphanesini açtık. Kendi adını yaşatmak istedik. Çocuklarımız rahat okusun, rahat büyüsün diye canını feda eden şehit kardeşim Yasin Karaca'nın anne ve babasının katılımıyla gerçekleştirdiğimiz kütüphanemizde birçok kahraman kardeşimiz yetişecek. Biz buna canı gönülden inanıyoruz. Maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen, bu kütüphanede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - TOKAT

Kaynak: İHA

İstanbul, Piyade, Irak, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kuzey Irak'ta şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın adı okuduğu okulda yaşatılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuzey Irak'ta şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın adı okuduğu okulda yaşatılacak - Son Dakika
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