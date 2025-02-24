TOKİ Akçaova Konut Teslimleri Başlıyor

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TOKİ 3. etap Akçaova konut teslimleri 3 Mart'ta başlıyor

MUĞLA - Toplu Konut İdaresi tarafından 2020 yılında kura çekimi yapılan Menteşe ilçesi Akçaova 3. etap sosyal konutlarının teslim tarihi belirlendi. 3 Mart tarihinde başlayacak konut teslimleri 28 Mart'ta tamamlanacak.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 100.000 Sosyal Konut Projesinde, Muğla Merkez İlçesi Akçaova 500/100000 Toplu Konut Projesi kapsamında inşa ettirilen; 358 adet 2+1 ve 142 adet 3+1 olmak üzere toplamda 500 adet konut için gerçekleştirilecek konut teslimi 3 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 28 Mart tarihinde sona erecek.

Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan açıklamada, "Muğla Menteşe Akçaova Mahallesi 500 Konut projesinde hak sahipleri 3 Mart 2025-28 Mart 2025 tarihleri arasında konutlarını teslim alacaklardır. Bu çerçevede; konut teslimleri, idaremiz tarafından hazırlanan ve ilan edilen 'Konut Teslim Programı' çerçevesinde projenin müşavir firması aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Konut teslimleri Toplu Konut şantiyesinde yapılacaktır. Konut alıcıları konut teslim programı çerçevesinde kendilerine bildirilen günde kendi imkanları ile şantiyeye ulaşacaklardır. Konut teslim işlemlerine saat 09: 00'da başlanacaktır. Kendisine bildirilen günden başka bir günde konut teslimi için başvuruda bulunan konut alıcılarının işlemleri, geldikleri gün için belirlenmiş konut alıcılarının işlemleri tamamlandıktan sonra yapılabilecektir. Taksiti teslimden sonra başlayacak konut alıcılarının ilk taksit ödemesi Nisan 2025 ayında başlatılacaktır. Konutların ilk dönemsel artışı Temmuz 2025 ayında yapılacaktır. 3065 sayılı KDV kanunu gereğince teslim işlemi nedeniyle Katma Değer Vergisi doğduğundan, alıcılar tarafından T.C Ziraat Bankası A.Ş. Menteşe Şubesine ödenecek yüzde 10 oranında KDV tutarı taksitlere yayılarak tahsil edilecektir. (KDV tutarının taksitlere yayıldığına dair fatura müşavir firma tarafından görülmeden teslim işlemi kesinlikle gerçekleştirilmeyecektir.) Şantiyede yapılacak konut teslimi sırasında; konut alıcılarının, kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı aslı ve bir adet fotokopi) konut vekaleten teslim alınacak ise vekaletnamenin aslı ve fotokopisi, KDV tutarının taksitlere yayıldığına dair fatura gibi belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Belgeler eksiksiz ise, konut alıcılarına müşavir firma tarafından 'Konut Teslim Tutanağı' ile müşavir firma tarafından mahal listesine göre tanzim edilecek olan 'Konut Tespit Föyü' imzalatılacaktır" denildi.

Menteşe ilçesi Akçaova- Yeşilyurt Mahallesi yolu üzerinde 2023 Temmuz ayında inşaatı başlayan Toplu Konut İdaresi inşaatı yüklenici firma tarafından Şubat ayının sonunda tamamlanacak. Toplam 21 bloktan oluşan TOKİ Menteşe 3. Etap sosyal konutları 2019 yılında 100 bin sosyal konut projesi çerçevesinde Muğla Menteşe'de 500 adet 3'üncü etap sosyal konut projesinin 2020 Mart ayında kuraları çekildi. 358 adet 2+1, 142 adet 3+1 sosyal konut için çekilen kura ile hak sahipleri belli olmuştu. 3. etap 500 adet konut (+2 KD), 1 adet cami ve 1 adet 6 dükkanlı ticaret merkezi inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işlerinin ihalesi 15 Şubat 2023 tarihinde yapıldı. 64 bin 658 m2 toplam alana sahip Toplu Konut İdaresi Menteşe 3. etap konutlarının arıtması paket arıtma olarak yapıldı.