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Tokyo'da açılan Mosque Coffee, Türk kahvesiyle popülerlik kazanıyor - Son Dakika
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Tokyo'da açılan Mosque Coffee, Türk kahvesiyle popülerlik kazanıyor

Japon girişimci Masanori Koyama tarafından açılan Mosque Coffee, Tokyo'nun en iyi 5 kahvecisinden biri olarak seçildi. Türk kahvesi ve dondurmasıyla Japonlara lezzet sunan kafe, bölgenin en popüler mekanlarından biri haline geldi.

Tokyo\'da açılan Mosque Coffee, Türk kahvesiyle popülerlik kazanıyor
27.01.2024 - 13:49,  Güncelleme: 13:55
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Türkiye sevdalısı bir Japon tarafından Tokyo'da açılan Mosque Coffee (Cami Kahvecisi), bölgenin en popüler kafelerinden biri haline geldi. 2021'de Tokyo'nun en iyi 5 kahvecisinden biri olarak gösterilen dükkan, Japonlara geleneksel Türk kahvesini tattırıyor.

Japon girişimci Masanori Koyama tarafından yaklaşık 1.5 yıl önce Tokyo'da açılan Mosque Coffee (Cami Kahvecisi), bulunduğu Shimokitazawa semtinin en popüler kafelerinden biri oldu. Dekorasyonu ve sunduğu lezzetlerle Türkiye'yi aratmayan küçük dükkanında Türk kahvesini ve dondurmasını Japonlara tanıtan Koyama'nın mekanı, İngiliz Financial Times gazetesi tarafından 2021'de Tokyo'nun en iyi 5 kahvecisinden biri olarak seçildi. Sosyal medyanın da etkisiyle popülaritesi iyice artan kahveci, yoğun saatlerde talebe yetişemiyor.

"Cami Türkiye'nin simgelerinden biri"

Açtığı kahvecinin gördüğü ilgiden memnun olduğunu belirten Koyama, Türkiye'ye ziyaret ettiğinde ülkeye aşık olduğunu belirterek kahve ve kafe kültürünü de sevmesi nedeniyle bunu iş olarak düşündüğünü belirtti. Dükkanını ziyaret eden müşterilerin Türk olmadığını görünce şaşırdığını kaydeden Koyama, kafesinin ismine yönelik, "Cami Türkiye'nin simgelerinden biri. Ben de camileri çok seviyorum. O yüzden dükkanımın adını Cami Kahvecisi koydum. Kelimenin İngilizcesi telaffuz açısından daha kolay olduğu için de İngilizcesini seçtim" ifadelerini kullandı.

Müşterilerden Mako Hayama, kahveciyi ilk kez ziyaret ettiğini ifade ederek, "Türk kahvesini de ilk kez denedim, çok lezzetliydi. Oldukça beğendim" şeklinde konuştu. Yusaku Takayama ise sosyal medyada görüp merak ettiği için Cami Kahvecisi'ni ziyaret etmeye karar verdiğini belirterek, "Türk kahvesini ilk kez denedim ve çok güzeldi" dedi. - TOKYO

Kaynak: İHA
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