Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Tomarza\'da Açılış Törenine Katıldı

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tomarza ilçesinde toplu açılış töreni ve Tomarza Yüzüncü Yıl Cumhuriyet Meydanı'nın resmi açılış törenine katıldı. Çiçekler ve meşalelerle karşılanan Başkan Büyükkılıç, "Bize birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma ve Hakk'ın sesi olarak Türkiye'nin gücünü göstermek için hep bir arada olmak yakışır" dedi.

İlçelerde dokunmadık alan bırakmayan, tüm ilçe belediye başkanları ile el ele, gönül gönle ilçelerin talepleri için gayret gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tomarza ilçesinde toplu açılış ve Tomarza Yüzüncü Yıl Cumhuriyet Meydanı'nın resmi açılış törenine katıldı.

Başkan Büyükkılıç, törende çiçekler ve meşalelerle karşılandı

Tomarza Yüzüncü Yıl Cumhuriyet Meydanı'nın resmi açılış törenine Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Ercan Şahin, MHP İlçe Başkanı Halil İbrahim Özcan, muhtarlar, partililer ve ilçe sakinleri katıldı.

Törende, 'Memduh başkan nerede, hizmet orada' diyerek sözlerine başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Cenab-ı Allah sizlere hizmet şansını lütfettiği için şükrediyorum. Bundan sonraki süreçte de sizlerin gayreti ve duasıyla Allah'ın izniyle 17-0 olacak. El ele, gönül gönle diyoruz. Tomarza'mızın yeri apayrıdır. Tomarza'mıza Allah'a şükürler olsun, bugüne kadar vaat edilen hizmetleri getirmeye gayret gösterdik, bugüne kadar yaptık, yapmaya devam edeceğiz" dedi.

"Gece gündüz demeden çırpınıyoruz"

Kayseri'nin ve ilçelerinin hem ihya hem de imar olduğunu söyleyen Başkan Büyükkılıç, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşları olarak kimseyi ayrıştırmadık, ötekileştirmedik, herkesi bağrımıza bastık. Kayseri'miz ihya oldu, ilçelerimiz imar oldu, gönüllerde yer buldu. Biz sizlere layık olursak ne mutlu diyoruz, gece gündüz demeden çırpınıyoruz" diye konuştu.

Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yatırıma en çok pay ayıran büyükşehir olduğunu vurgulayarak, "Daha çok hizmet için hep beraber el ele, gönül gönle 'ben olmazsam olmaz' diyeceğiz. Merkezi de ihya edeceğiz, taşrayı da ihmal etmeyeceğiz. Bize birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma ve Hakk'ın sesi olarak Türkiye'nin gücünü göstermek için hep bir arada olmak yakışır. Sizleri seviyoruz, sizlerin hizmetkarıyız" ifadelerini kullandı.

Yağan yağmur altında şemsiyeyi kaldırıp, 'beraber ıslanalım' diyerek konuşmasına başlayan AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ise 5 yılda kırktan fazla hizmette sözünü gerçekleştirmiş olan ve yüz akı olarak nitelediği Tomarza Belediye Başkanı aynı zamanda adayı Davut Şahin'e başarılar diledi.

Üzüm, Türkiye için Cumhur İttifakı'nın kutsallığına inandıklarını da ifade ederek, "Tomarza halkıyla gurur duyuyoruz. Tomarza'nın 54 mahallesine hizmetler gelmeye devam eder. Memduh başkanımızın önderliğinde Davut başkanımızla beraber 31 Mart'tan sonra istikrar devam eder, hizmetler devam eder. Biz de bunun garantisiyiz" şeklinde konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy da yağmurda toplanan vatandaşlara teşekkür ederek başladığı konuşmasında, "Hükümetimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve Tomarza Belediyemiz biz el ele, Tomarza'mızın zaten son 10 yılda şeklini değiştirdik, inşallah bundan sonraki süreçte daha da güzelleştirmeye devam edeceğiz" diyerek, son 10 yılda Büyükşehir Belediyesi ve Tomarza Belediyesi'nin yaptıklarını saymalarının çok zaman alacağını ifade etti.

Tomarza Belediye Başkanı Davud Şahin ise "Biliyorsunuz 31 Mart 2019'da ne vaat ettiysek, 'siz isteyeceksiniz ve biz yapacağız' demiştik. Sayamadığım onlarca hizmetin ilçemize kazandırılmasında emeğini ve desteğini esirgemeyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Memduh Büyükkılıç, başta olmak üzere, milletvekillerimize, bakanlarımıza, şahsım ve ilçemiz adına teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum" dedi. - KAYSERİ