Toplumsal Şiddet Paneli Kayseri\'de Gerçekleşti

Yerel

Anadolu Federasyonu ve Kayseri İlim Hikmet Vakfı tarafından düzenlenen 'Toplumsal Şiddet Paneli' gerçekleştirildi. Panelde, toplumsal şiddetin farklı boyutları, alanında uzman konuşmacılar tarafından ele alındı.

Panele Kayseri Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahit Soyak da katıldı. Bu olayların ardından halkın bu durumu protesto etmek için sokaklara döküldüğünü, günlerce süren ve milyonların katıldığı eylemler yapıldığını anlatan Maruf, rejim askerlerinin bu eylemleri şiddetle bastırmaya çalıştığını ve binlerce göstericinin öldürüldüğünü ifade etti. Suriye'de yaşanan bu şiddet ortamının, halkın özgürlük ve adalet taleplerine karşı uygulanan baskının bir sonucu olduğunu belirtti. Paneli yöneten Avukat Abdurrahman Akıncı, merhametli bir toplum olmanın önemine vurgu yaptı. Akıncı, mal, can, din, akıl ve nesil emniyetinin sağlanamadığı toplumlarda şiddetin kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

Panelden çıkan sonuçlar, Anadolu Federasyonu ve İlim Hikmet Vakfı tarafından bir kitaba dönüştürülerek topluma sunulacak. - KAYSERİ