Tornado Havacılık İHA Ekibi, Eskişehir Teknik Üniversitesi İHA Kulübü Seminerine Konuşmacı Olarak Katıldı - Son Dakika
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Tornado Havacılık İHA Ekibi, Eskişehir Teknik Üniversitesi İHA Kulübü Seminerine Konuşmacı Olarak Katıldı

Tornado Havacılık İHA Ekibi, Eskişehir Teknik Üniversitesi İHA Kulübü Seminerine Konuşmacı Olarak Katıldı

Bilecik'te kurulan Tornado Havacılık İHA Ekibi kurucusu Yasin Yasa, Eskişehir Teknik Üniversitesi İHA Kulübünün düzenlediği seminere konuşmacı olarak katıldı. Seminerde İHA teknolojisinin tarihi ve yapay zeka ile geçirdiği evrimler ele alındı. Tornado Havacılık İHA Ekibi'nin başarıları da vurgulandı.

21.05.2024 12:21
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Bilecik'te kurulan Tornado Havacılık İHA Ekibi kurucusu Yasin Yasa, Eskişehir Teknik Üniversitesi İHA Kulübünün düzenlediği seminere konuşmacı olarak katıldı.

Eskişehir Teknik Üniversitesi İHA Kulübünün düzenlediği seminerde Prof. Dr. Tansu Filik, CanKuş CEO'su Erdoğan Budak, Öğr. Gör. Dr. Emre Özbek, E. M Drone Operatörü Kamil Tanrıverdi ve Tornado Havacılık kurucusu Yasin Yasa konuşmacı olarak yer aldı. İHA teknolojisinin tarihi ve yapay zeka ile geçirdiği evrimler konulu seminerde, katılımcılar bu heyecan verici alana dair kapsamlı bilgiler edindi. Konuşmacılar, İHA'ların kullanım alanlarını ve gelecekteki potansiyellerini de anlatan sunumlar yaptı.

Bilecik'te kurulan Tornado Havacılık İHA Ekibi'nin başarılarından bahseden Konuşmacı Yasin YASA, "Bizler şehitlerimizin ismini ilelebet gökyüzünde yaşatmaya devam edeceğiz" sözleriyle duygusal anlar yaşattı ve seminer heyecan verici bir şekilde sona erdi.

Tornado Havacılık İHA Ekibi'nin bu başarısı, Eskişehir'in ve Türkiye'nin havacılık sektörüne önemli katkılar sunan bir ekip olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.

Öte yandan Türkiye'de ilk defa bir İHA kulübünün düzenlediği seminer, İHA teknolojisinin tarihi ve yapay zeka ile gelişimlerinin ele alınması, Tornado Havacılık İHA Ekibi'nin başarıları ele alındı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Eskişehir, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tornado Havacılık İHA Ekibi, Eskişehir Teknik Üniversitesi İHA Kulübü Seminerine Konuşmacı Olarak Katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tornado Havacılık İHA Ekibi, Eskişehir Teknik Üniversitesi İHA Kulübü Seminerine Konuşmacı Olarak Katıldı - Son Dakika
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