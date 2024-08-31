Mersin\'de dev Türk bayrağı etrafında havai fişek gösterisi düzenlendi

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MERSİN'de Toros Dağları'nın Mut ilçesi eteklerine zemine işlenmiş 21 bin 600 metrekarelik dev Türk bayrağı etrafından 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeni ile havai fişek gösterisi düzenlendi.

Toros Dağları'nın Mut ilçesi eteklerine özel bir firma tarafından karşılanan 30 bin litre kırmızı ve 2 bin litre beyaz renkli boya ile Mut Belediyesi personeli tarafından işlenen dev Türk bayrağı, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeni görsel şölene ev sahipliği yaptı. İlçe merkezinde vatandaşlar Zafer Korteji'nde yürürken bayrağın etrafında ise hava fişek gösterisi düzenlendi. Havai fişeklerin gece patlatılması görsel bir şölen yaratırken, vatandaşlar o anı cep telefonları ile fotoğraflayıp, görüntü aldı.

Dünyada zemine işlenmiş 180 metre uzunluğunda ve 120 metre genişliğindeki 21 bin 600 metrekarelik bayrak büyük ilgi görüyor.