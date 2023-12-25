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Toroslar Belediye Başkanı Gezende Mahallesi Bardat Pazarı Kalkındırma Derneği ile Buluştu - Son Dakika
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Toroslar Belediye Başkanı Gezende Mahallesi Bardat Pazarı Kalkındırma Derneği ile Buluştu

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Gezende Mahallesi Bardat Yaylası Bardat Pazarı Kalkındırma, Güzelleştirme ve Kültür Derneği üyeleriyle bir araya geldi. Dernek binası önünde yoğun ilgiyle karşılanan Başkan Yılmaz, birlik ve beraberliğe vurgu yaptı. Dernek Başkanı ve yöneticileri, Başkan Yılmaz'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Yılmaz ise Gezendeliler ile ilişkilerinin her zaman güzel olduğunu belirterek, birlik ve beraberliğin önemini vurguladı.

Toroslar Belediye Başkanı Gezende Mahallesi Bardat Pazarı Kalkındırma Derneği ile Buluştu
25.12.2023 - 15:50,
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Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Gezende Mahallesi Bardat Yaylası Bardat Pazarı Kalkındırma, Güzelleştirme ve Kültür Derneği üyeleriyle bir araya geldi.

Toroslar ilçesinde faaliyet gösteren dernek binası önünde Dernek Başkanı Asım Aydın, yönetim kurulu üyeleri ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılanan Başkan Yılmaz, birlik ve beraberliğe vurgu yaptı. Ziyaret sırasında derneğin faaliyet ve çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Yılmaz'a Gezendeli vatandaşlar, Gülnar yöresine ait tahta kaşık seti hediye etti.

"Başkanımız her zaman yanımızda"

Dernek Başkanı Asım Aydın ve yöneticileri, Başkan Yılmaz'a derneklerine verdikleri desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Her zaman yanımızda olan, desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz'a derneğimize yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ederiz" dedi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise Gezendeliler ile her zaman bir arada olduklarını ve ilişkilerinin her zaman güzel olduğunu söyleyerek, "Bir derneğin yaşaması, buradaki birlik ve beraberliğin tesis edilmesi ve her zaman bunun sağlanması noktasında başarılı çalışmalarınızdan dolayı hepinizi tebrik ediyorum. Bu çok önemlidir. Bu başarı, aranızdaki birliğin, beraberliğin ve kültürün yansımasıdır. Sizleri çok seviyoruz. Bizler ve sizlerdeki bu birlik ve beraberlik aslında bu vatanı, bu milleti, bu devleti ilelebet yaşatan temel anlayıştır" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

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SON DAKİKA: Toroslar Belediye Başkanı Gezende Mahallesi Bardat Pazarı Kalkındırma Derneği ile Buluştu - Son Dakika
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