Toroslar Belediye Başkanı Yıldız: "3 Ocak Zafer Yürüyüşü'ne Bu Yıl Mersin Valiliği ve Toroslar Kaymakamlığı Tarafından İzin Verilmedi" - Son Dakika
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Toroslar Belediye Başkanı Yıldız: "3 Ocak Zafer Yürüyüşü'ne Bu Yıl Mersin Valiliği ve Toroslar Kaymakamlığı Tarafından İzin Verilmedi"

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CHP’li Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Mersin’in düşman işgalinden kurtuluş günü dolayısıyla geleneksel olarak yapılan 3 Ocak Zafer Yürüyüşü'ne bu yıl Mersin Valiliği ve Toroslar Kaymakamlığı tarafından izin verilmediğini açıkladı. Yıldız, “Artık kurtuluş günlerinin bile hangi siyasi partinin veya belediye başkanının görevde olduğuna göre şekillendiğini görüyoruz" dedi.

02.01.2025 17:42  Güncelleme: 20:55
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(MERSİN) - CHP'li Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluş günü dolayısıyla geleneksel olarak yapılan 3 Ocak Zafer Yürüyüşü'ne bu yıl Mersin Valiliği ve Toroslar Kaymakamlığı tarafından izin verilmediğini açıkladı. Yıldız, "Artık kurtuluş günlerinin bile hangi siyasi partinin veya belediye başkanının görevde olduğuna göre şekillendiğini görüyoruz" dedi.

Mersin Toroslar Belediyesi, 31 Mart yerel seçimlerinde 25 yıl sonra MHP'den CHP'ye geçti. CHP'li Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, ilçede 20 yıldır her 3 Ocak günü yapılan Zafer Yürüyüşü'ne Mersin Valiliği ve Toroslar Kaymakamlığı ile yaptıkları yazışmalara rağmen izin alamadıklarını söyledi.

Yıldız, geleneksel yürüyüşün bu yıl olmayacağını, onun yerine belediye binası önünde kutlama yapacaklarını belirtti.

Belediye meclisi toplantısında konuyla ilgili kamuoyuna açıklama yapan Başkan Yıldız, "3 Ocak, Mersinimizin emperyalist işgalden kurtuluşunun yıl dönümü. 1922 yılında kentimizde ve ilçemizde emperyalizmin çanına ot tıkanan, tabutuna son çivinin çakıldığı gün 3 Ocak günü. Bu ile tevessül etmek isteyenlerin, 1922'den aldıkları dersten sonra bir daha böyle şeylere tevessül edemeyeceklerinin de farkındayım" diye konuştu.

"Kurtuluş günü, belediye başkanının siyasi görüşüne göre dizayn ediliyor"

Toroslar Belediyesi'nin 20 yıldır 3 Ocak Zafer Yürüyüşü düzenlediğini hatırlatan Başkan Yıldız, sözlerine şöyle devam etti:

"3 Ocak günü ilçemiz açısından da özel bir anlam ifade eder. Toroslar'da gelenekselleşmiş bir kutlama törenimiz vardır. Her yıl 3 Ocak sabahı saat 8'de, tüm hemşehrilerimiz Anıt Meydanı'nda toplanır ve kentteki diğer kutlamalar için İstasyon Meydanı'na yürür. Oradan da Cumhuriyet Alanı'na yürür ve kutlamalara katılırdı. Bunu bu sene gerçekleştiremiyoruz maalesef. Yani emperyalizmin saldırılarına direnen bu memleketteki insanların çocukları, torunları bugün gönlünce bir kutlamayı maalesef yapamıyor. Valilikle, Kaymakamlık ile muhtelif yazışmalar yaptık ama ne hikmetse gelenekselleşmiş yürüyüşe bir türlü izin almayı beceremedik. Dilim varmıyor söylemeye ama kurumlarımızı o kadar siyasallaştırdık ki artık kurtuluş günlerimizi bile kategorize etmeye başladık. Hangi siyasi partinin veya belediye başkanının görevde olduğuna göre kurtuluş günlerimizi dizayn etmeye başladık. Bakın bu çok tehlikeli bir noktaya doğru gidiyor. Milli bayramlarımız, en az dini bayramlarımız kadar birleştirici bir özelliğe sahiptir. Yani 3 Ocak günü Mersin için önemlidir. Burada yaşayan her bir birey bu kutlamalarda, emperyalizme karşı verilen bu mücadelenin gururunu ifade etmiştir. Fakat bu sene bu bize nasip olmadı. Umarım önümüzdeki senelerde böyle arızalar yaşamayız, umarım kurumlarımızı böyle siyasallaşmadan kurtarırız ve belediye başkanının mensup olduğu siyasi görüşe göre milli duygularımızı, dini duygularımızı tasnif etmeyiz."

Yasal izin süreçleri tamamlanmadığı için bu sene yürüyüş yapamayacaklarını kaydeden Yıldız, kutlamaların sabah 08.30'da Toroslar Belediyesi önünde olacağını belirterek yurttaşları kutlamalara davet etti.

Yıldız, "Bu vesileyle başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelesinde emek veren, canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Toroslar Belediye Başkanı Yıldız: '3 Ocak Zafer Yürüyüşü'ne Bu Yıl Mersin Valiliği ve Toroslar Kaymakamlığı Tarafından İzin Verilmedi' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Toroslar Belediye Başkanı Yıldız: "3 Ocak Zafer Yürüyüşü'ne Bu Yıl Mersin Valiliği ve Toroslar Kaymakamlığı Tarafından İzin Verilmedi" - Son Dakika
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