Toroslar'da kurban satış ve kesim alanları hazırlandı - Son Dakika
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Toroslar'da kurban satış ve kesim alanları hazırlandı

01.07.2022 13:46
Toroslar'da kurban satış ve kesim alanları hazırlandı

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, vatandaşların daha sağlıklı ve huzurlu bir ortamda kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için ilçe genelinde 27 noktada kurban kesim yeri, 3 noktada da kurban satış yeri kurdu.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, vatandaşların daha sağlıklı ve huzurlu bir ortamda kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için ilçe genelinde 27 noktada kurban kesim yeri, 3 noktada da kurban satış yeri kurdu.

9 Temmuz Cumartesi Günü başlayacak olan Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını tamamlayan belediye, Korukent Mahallesi'nde 30 dönüm alan üzerine Mersin'in en büyük kurbanlık satış alanını bu yıl da vatandaşların hizmetine sundu. 24 ada, 414 parsel ve yaklaşık 20 bin küçükbaş ve büyükbaş hayvanın yer aldığı alanda, satıcıların ve kurban almaya gelen vatandaşların tüm ihtiyaçları düşünülürken, otopark ve dinlenme noktasının yanı sıra su, aydınlatma, tuvalet ve banyo gibi tüm alt yapı çalışmaları da eksiksiz yerine getirildi. İlçe genelinde 27 noktada kurban kesim yeri hazırlanırken, kurban satış alanı ise Korukent Mahallesi'nde bulunan 30 dönümlük alanın yanı sıra Gözne ve Ayvagediği mahallelerinde de kuruldu.

İl Kurban Hizmetleri Komisyonunca verilen karara göre, küçükbaş kurbanlık kesim fiyatı 100 TL, büyükbaş kurbanlık kesim fiyatı ise 600 TL olarak belirlendi. Bayram süresince vatandaşlar, istek ve şikayetlerini Toroslar Belediyesinin 0324 322 72 00 numaralı telefonunu arayarak bildirebilecekler.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, besicilerin sağlıklı bir ortamda hayvanlarını barındırmaları ve vatandaşların da rahat bir şekilde alışveriş yapabilmeleri için kurbanlık satış ve kesim yerlerinde tüm alt yapı ve hijyenik koşulların sağlandığına dikkat çekti. "Toroslar Belediyesi olarak amacımız hemşehrilerimizin daha sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmeleridir" diyen Yılmaz, "Hemşehrilerimizden de isteğimiz, belirlediğimiz kurban kesim merkezlerinin dışında kötü görüntü oluşturacak ve insan sağlığına zarar verebilecek sokak ve alanlarda kurbanlarını kesmemeleridir" dedi. - MERSİN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Toroslar'da kurban satış ve kesim alanları hazırlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Toroslar'da kurban satış ve kesim alanları hazırlandı - Son Dakika
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