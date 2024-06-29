Torul Kalesi Cam Seyir Terası Ziyaretçilere Unutulmaz Bir Görsel Şölen Sunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Torul Kalesi Cam Seyir Terası Ziyaretçilere Unutulmaz Bir Görsel Şölen Sunuyor

Torul Kalesi Cam Seyir Terası Ziyaretçilere Unutulmaz Bir Görsel Şölen Sunuyor

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde bulunan ve 240 metrelik yüksekliğiyle Türkiye ve Avrupa'nın en yükseklerinden olan Torul Kalesi Cam Seyir Terası, ziyaretçilere muhteşem bir manzara sunarken aynı zamanda adrenalin dolu anlar yaşatıyor. Yılın ilk 6 ayında 20 bin ziyaretçiyi ağırlayan teras, açıldığı tarihten bu yana yaklaşık 800 bin kişiyi misafir etti. Ziyaretçiler, yükseklik nedeniyle baş dönmesi ve mide bulantısı gibi hisler yaşarken, güzel manzaranın tadını çıkarmaktan da geri kalmıyorlar.

29.06.2024 09:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde bulunan ve 240 metrelik yüksekliğiyle Türkiye ve Avrupa'nın en yükseklerinden olan Torul Kalesi Cam Seyir Terası manzarasıyla ziyaretçilere unutulmaz bir görsel şölen sunarken, yüksekliğiyle de adrenalin dolu anlar yaşatıyor.

Torul ilçesinde bulunan ve 240 metrelik irtifasıyla Türkiye ve Avrupa'nın en yükseklerinden olan Torul Kalesi Cam Seyir Terası yılın ilk 6 ayında 20 bin ziyaretçiyi ağırladı. İlçeyi kuşbakışı izleyen tarihi kalenin yanında 240 metre yüksekliği ile Türkiye ve Avrupa'nın en yüksek seyir teraslarından biri olma özelliğini taşıyan Torul Kalesi Cam Seyir Terası açıldığı 25 Ocak 2018 tarihinden bu yana yaklaşık 800 bin ziyaretçiyi misafir etti.

Torul Cam Seyir Terası'nı ziyaret için Ankara'dan gelen Mustafa Şahin, "Buraya ilk defa geliyoruz, çok güzel, harika bir manzara var. Herkese tavsiye ederim. İlk başta buraya gelince insan biraz korkuyor ama sonradan alışıyor" dedi.

Yüksek nedeniyle cam platforma eşinin elini tutarak çıkabildiğini söyleyen Nurhayat Şahin de "İlk çıktığımda çok korktum ama sonra alıştım, eşim elimden tutunca ondan destek aldım. Manzarası çok güzel, herkese tavsiye ederim. Manzara korkunç, ben çok korktum" diye konuştu.

"Aşağı bakınca başımız dönüyor"

Yükseklikten dolayı kendisini boşlukta hissettiğini söyleyen ve ziyaret için İstanbul'dan gelen Şenay Tabakoğlu, "Aşağı bakınca başımız dönüyor, biraz mide bulantısı ve kendimizi boşlukta hissediyoruz. Kafamızı kaldırdığımızda güzel manzaranın tadını çıkarıyoruz ama aynı hissiyatı yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Mide bulantısı, Baş Dönmesi, Gümüşhane, Misafir, Türkiye, Şölen, Torul, Turizm, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Torul Kalesi Cam Seyir Terası Ziyaretçilere Unutulmaz Bir Görsel Şölen Sunuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:56 Sinan Oğan’dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, ’Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar’ dedi Sinan Oğan'dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, 'Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar' dedi
21:51 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı Polislere dava açılıyor Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı! Polislere dava açılıyor
20:58 İzmir’in 5 ilçesinde orman yangını Bakan Yumaklı bölgede İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgede
20:44 Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti
19:30 Fahrettin Altun’un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi Fahrettin Altun'un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi
00:10 MİT Başkanı Kalın’dan Hamas lideriyle kritik görüşme MİT Başkanı Kalın'dan Hamas lideriyle kritik görüşme
22:32 ABD’nin ünlü gazetesi, Biden’a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil ABD'nin ünlü gazetesi, Biden'a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil
21:37 Antalya’da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti Antalya'da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti
21:09 İsviçre Euro 2024’ün ilk çeyrek finalisti oldu İsviçre Euro 2024'ün ilk çeyrek finalisti oldu
21:01 Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu
19:45 Vatandaşa “Asgari ücret yeterli mi“ diye soruldu Verilen yanıt hükümeti düşündürecek Vatandaşa "Asgari ücret yeterli mi?" diye soruldu! Verilen yanıt hükümeti düşündürecek
18:18 Eski Yunanistan Başbakanı Çipras’tan, İstanbul’daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı Eski Yunanistan Başbakanı Çipras'tan, İstanbul'daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı
17:44 İmamoğlu, CHP’lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız İmamoğlu, CHP'lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız
17:13 Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 06:53:45. #1.11#
SON DAKİKA: Torul Kalesi Cam Seyir Terası Ziyaretçilere Unutulmaz Bir Görsel Şölen Sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement