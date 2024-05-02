Trabzon AFAD, Ortahisar Belediyesi Arama Kurtarma Ekibine Deprem Eğitimi Verdi

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(TRABZON) - Trabzon AFAD ekibi, Ortahisar Belediyesi Arama Kurtarma Ekibine, "Depremde arama kurtarma" eğitimi verdi. AFAD Yıldızlı Yerleşkesinde yapılan eğitimde, toplumsal farkındalık oluşturulması ve deprem bilincinin yerleştirilmesi amacıyla saha uygulamaları gerçekleştirildi.

Ortahisar Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi'nde yer alan 27 personele, deprem süreciyle ilgili genel malzeme bilgisi, hasta/yaralı taşıma teknikleri, kirli çalışma ve temiz çalışma, enkaz kaldırma ve destekleme çalışmaları, tahkimat konularındaki teknik bilgiler uygulamalı olarak anlatıldı.

ORTAHİSAR BELEDİYESİ PERSONELLERİ, DEPREMDE ARAMA KURTARMA KONUSUNDA PROFESYONELLEŞECEK

Arama kurtarma teknisyeni ve kentsel arama kurtarma eğitmeni Kerim Civelek, Ortahisar Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi'ne verilen eğitimle ilgili şu bilgileri verdi:

"Depremde arama-kurtarma eğitimi verdik. 6 Şubat depremlerinden sonra eğitimli personel ihtiyacının doğmuş olması nedeniyle bu eğitimleri veriyoruz. AFAD Başkanlığı olarak 100 bin eğitimli personel yetiştirmek üzere bir çalışma başlattık. Bu kapsamda ekibini kuran ve bizden eğitim almak için yapılan başvuruları değerlendiriyoruz. Uygun görülürse ekipleri sahamızda eğitime alıyoruz. Sonrasında 6 günlük 'depremde arama kurtarma eğitimine' başlıyoruz. İlk gün salon eğitimi yapıyoruz ve bu eğitimde ekip oluşumlarını tamamlayıp, lojistiği ve uygulanacak kuralları anlatıyoruz. Ardından 5 günlük bir saha sürecimiz var. Bu saha sürecinin ilk gününde malzeme tanıtımı ve malzemenin doğru kullanımını anlatıyoruz. İkinci günden sonra artık tamamen enkaz, kırım, yıkım işlemlerine geçiyoruz ve enkazın desteklenmesi çalışmalarını yapıyoruz. Son olarak ise ekibi test etmek amaçlı saha tatbikatı yaptırıyoruz. 20-25 soruluk bir sınava tabi tutuyoruz ve barajı geçen arkadaşlarımıza başarı belgesi sertifikası veriyoruz. Bu sertifikadan sonra eğitime katılanlar, herhangi bir deprem olayında ve Allah korusun 6 Şubat'taki gibi büyük çaplı depremlerde profesyonel yardımda bulunabilecek seviyeye gelecek."

Toplam 6 gün sürecek eğitimlerin şu anda 4'üncü gününde bulunduklarını belirten Civelek, eğitimin ardından Ortahisar Belediyesi Arama Kurtarma Ekibinin, deprem durumunda arama kurtarma faaliyetlerinde yer alabileceğini sözlerine ekledi.