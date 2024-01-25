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Trabzon Barosu Başkanı: Özel gereksinimli çocuk sahibi ailelere daha fazla destek verilmeli - Son Dakika
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Trabzon Barosu Başkanı: Özel gereksinimli çocuk sahibi ailelere daha fazla destek verilmeli

Trabzon Barosu Başkanı Duygu Keleş Aydın, engelli dernekleriyle düzenlenen basın toplantısında, özel gereksinimli çocuk sahibi olan ailelere maddi ve manevi sorunlarına daha fazla önem verilmesi gerektiğini belirtti. Aydın, planlı eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme gibi stratejilerin geliştirilmesi ve çalışma sayılarının artırılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, özel gereksinimli çocuk sahibi ailelerin ruh sağlıklarına olumlu katkı sunacak sosyal desteğin sağlanması gerektiğini ifade etti.

Trabzon Barosu Başkanı: Özel gereksinimli çocuk sahibi ailelere daha fazla destek verilmeli
25.01.2024 - 16:21,
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ESRA NUR PERVAN

Trabzon Barosu Başkanı Duygu Keleş Aydın, engelli dernekleriyle düzenlenen basın toplantısında; "Özel gereksinimli çocuk sahibi olan, gelir düzeyi düşük ve sosyal desteğe ihtiyaç duyan ailelerin maddi ve manevi sorunlarına daha fazla önem verilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, planlı eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme şeklinde stratejiler geliştirilmeli ve çalışma sayıları artırılmalıdır" dedi.

Trabzon Barosu Engelli Hakları Komisyonu, kentte faaliyet gösteren engelli derneklerinin katılımıyla basın toplantısı düzenledi. Baro Başkanı Duygu Keleş Aydın, şunları söyledi:

"MADDİ, MANEVİ SORUNLARINA DAHA FAZLA ÖNEM VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR"

"Özel gereksinime sahip olan çocuklar, normal gelişim gösteren çocuklara göre daha fazla bakıma ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle aileler, çocuklarını gelecekte nasıl bir hayatın beklediği, sağlık durumları, akademik ve sosyal becerilerinin nasıl olacağı gibi birçok soruya yanıt aramak zorunda kalmaktadır. Hayat akışının içinde, aileler, çocuklarının yaşamını planlamak ve bu planların uygulanmasındaki her aşamada hazır bulunmak durumunda kaldıkları gibi çocuklarının ve  kendilerinin haklarını da savunmak zorunda kalmaktadır. Çoğu zaman ne yapacaklarını bilemedikleri için de kendilerini çaresiz hissedebilmekte ve giderek yalnızlaştıkları için depresyon, suçluluk, anksiyete gibi sosyal ve duygusal sorunlar da yaşamlarının bir parçası olabilmektedir. Bu nedenle, özel gereksinimli çocuk sahibi olan, gelir düzeyi düşük ve sosyal desteğe ihtiyaç duyan ailelerin maddi ve manevi sorunlarına daha fazla önem verilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, planlı eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme şeklinde stratejiler geliştirilmeli ve çalışma sayıları artırılmalıdır. Bu yolla sağlanan sosyal desteğin, özel gereksinimli çocuk sahibi olan ailelerin ruh sağlıklarına olumlu katkı sunacağı, stres oluşturan durumların olumsuz etkilerini azaltacağı açıktır.

"ELİMİZDEN GELEN TÜM DESTEĞİ VERMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15'inin özel gereksinimli bireylerden oluştuğu ve sayılarının her geçen gün arttığı gerçeği karşısında, ailelerin, karşılaştıkları zorlukları aşabilmeleri, sağlıklı aile etkileşimini sürdürebilmeleri ve engelli çocuklarına destek olabilmeleri için bilgi, bakım, konut, istihdam, danışmanlık, eğitim ve gelir düzeyini artırmaya yönelik destek girişimlerinin devamlılığı ve sürekliliğinin büyük önemi bulunmaktadır. Bu ailelere yönelik destek ve kaynak sağlanması, ailelerin bu zorlu süreçle daha etkili bir şekilde başa çıkmalarına yardımcı olacaktır. Trabzon Barosu olarak uzun yıllardır engelli hakları ve sorunları üzerine yaptığımız çalışmalarımız Engelli Hakları Komisyonu'nun kurulması ile daha da kurumsallaşmış ve bugün burada bulunan derneklerimiz ile yapılan iş birlikleri ile çok daha anlamlı ve etkin hale gelmiştir. Bu vesile ile özel gereksinimli vatandaşlarımızın sorunları kadar onların ailelerinin yaşadıkları zorlukları ve taşıdıkları benzer endişeleri de yakından görüyor ve bu endişelerin oluşmasına sebep olan olguların azalması için elimizden gelen tüm desteği vermek için çalışıyoruz."

Kaynak: ANKA
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Aydın, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Trabzon Barosu Başkanı: Özel gereksinimli çocuk sahibi ailelere daha fazla destek verilmeli - Son Dakika


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