Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Gazetecilerle Bir Araya Geldi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek gazetecilerle bir araya geldi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyarette bulundu. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecileri tebrik ederek sözlerine başlayan Başkan Zorluoğlu, "Cemiyetimizde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Artık birbirimizi daha yakından tanıyoruz. Bu şehirde yapılan her güzel şeyin arkasında esasında basın mensubu arkadaşlarımızın emeği ve katkısı vardır. Sizler Trabzon'da yaşıyorsunuz. O nedenle hem bu işlerin farkındasınız hem de sağ olun kaç yıldan bu tarafa yapılanları kamuoyu ile paylaşıyorsunuz. Şehirde ve dışarıda yaşayanların doğru şekilde bilgilenmesini sağlıyorsunuz. Bu manada Büyükşehir Belediye Başkanı olarak değerli basın mensubu arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüz kutlu olsun" dedi.

Trabzon'un özellikle son 4-5 yıldır büyük bir değişim ve dönüşüm içerisinde olduğunu da vurgulayan Başkan Zorluoğlu, "Yerel hizmetler bakımından Trabzon'a her gelenin gördüğü büyük bir değişim var. Trabzon'un güzelleşmesi, daha yaşanabilir bir şehir olması Trabzon'da yaşama sebeplerinin artırılması anlamında epey mesafe katettiğimizi memnuniyetle ifade etmeliyim. Zaman zaman sert eleştiriler de zaman zaman güzel övgüler de oluyor ama bunlar işin doğasında var. Böyle olmasa da tadı tuzu olmazdı. Biz aynı zamanda sizlerden bir şeyler öğreniyoruz. Sizlerin eleştirileri bizler için yol gösterici oluyor. Bunu samimiyetle söylediğimi, bugüne özel bir söz olmadığını sizler iyi bilirsiniz" diye konuştu.

"Belediye başkanlarının karnesi yaptıkları hizmetlerdir"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Başkan Zorluoğlu, "Trabzon'da da 5 senedir görev yapıyoruz. Bu süreçte yaptıklarımız ortada. Yapamadıklarımız da var. Ben bu manada kendimi ve ekibimi başarılı buluyorum eksiklerimizle beraber. Belediye başkanlarının karnesi yaptıkları hizmetlerdir. Bizim karnemiz de ortada. Bu bakımdan ben devlet içinde bilinmeyen bir adam değilim. 23 yaşından beri kamuda üst düzey yöneticilik yapıyorum. Dolayısıyla ısrarla Ankara'da veya başka yerlerde kendimi ifade etmeye ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum. Hizmetlerimizle birlikte önem çıkmaya çalışıyoruz. Takdiri yapacak olan makamlar bu takdiri yaparlar" şeklinde konuştu.

"Cumhurbaşkanımız açıklayana kadar bir yargıda bulunulması mümkün değil"

Adaylık süreciyle ilgili soruya da cevap veren Başkan Zorluoğlu, "Geçen hafta 11 büyükşehir, 25 il belediye başkan adayı açıklandı. Pazartesi günü de 19 büyükşehir ve kalan il belediye başkan adayları açıklanmak suretiyle 81 ilde büyükşehir ve il belediye başkan adaylarımız açıklanacak. Birkaç gün daha beklemek lazım. Bu bir heyecan aynı zamanda. Sabırlı olmak lazım. İnşallah pazartesi günü Ankara'da açıklanır ve hep beraber merakımız giderilmiş olur. Ancak ne olursa olsun devam etmek arzusundayız. Aday olsak da olmasak da netice itibarıyla bu millete, bu devlete hizmet etmeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bundan da başka manalar çıkmasın. Bir sorun var anlamında da kimse lütfen düşünmesin. Sayın Cumhurbaşkanımız belediye başkan adaylarını ve Trabzon'u açıklayana kadar herhangi bir kişinin herhangi bir yargıda bulunması takdir edersiniz ki doğru olmaz, mümkün de değildir. Benim durduğum nokta da budur" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, daha sonra gazetecilerle birlikte pasta keserek sohbet etti. Ziyaret, Başkan Zorluoğlu ve basın mensuplarının günün anısına hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi. - TRABZON