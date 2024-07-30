Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve SGK işbirliği ile emekliler Çanakkale\'nin yolunu tuttu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2024 yılının Emekliler Yılı ilan edilmesi münasebetiyle Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü iş birliğiyle emeklilere Çanakkale kültür turu düzenlendi.

Türkiye Emekliler Derneği Trabzon Şubesine bağlı emeklilerin katıldığı gezi programında Trabzon'dan yola çıkan 40 emekli 4 günlük bir programla Çanakkale'nin tarihi yerlerini ziyaret edecekler.

Kahramanmaraş Caddesi'nde düzenlenen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Sosyal Güvenlik İl Müdürü Erdem Akbay, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, Türkiye Emekliler Derneği Trabzon Şubesi Başkanı Burhan Bayraktar ve emekliler katıldı.

Seyahat programına verdikleri desteği görev olarak nitelendirdiklerini ifade eden Başkan Ahmet Metin Genç, "Her yıl kıymetli büyüklerimize, özellikle Çanakkale olmak üzere seyahat programlarına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu iş, emeklilerimize belediyenin bir lütfu değildir, size karşı olan sorumluluğumuzdur. Çünkü sizlerin sayesinde bu şehir güzelleşti ve ülkemiz kalkındı. Sizlerden aldığımız bu emaneti biz de sizin sorumluluğunuz gibi yerine getirebiliriz. Bu nedenle desteğimizi bir görev olarak görüyoruz. Çanakkale'yi hem büyüklerimizin hem de gençlerimizin görmesi çok kıymetlidir. Çünkü bu topraklar, orada şehadete eren dedelerimizin kanlarıyla bize emanet edilmiştir. Trabzon lisemiz, 1915 yılında mezun vermedi çünkü öğrencileri Çanakkale'de şehit oldular. Allah rahmet eylesin" dedi.

Emeklilere lokal müjdesi

Başkan Genç, ekonomik koşullar gereği yerel yönetimler olarak emeklilere destek olmaya çalıştıklarını belirterek "Su faturalarında yüzde 50, sosyal tesislerimizde yüzde 20 indirim yaptık. Ayrıca Ayasofya sahilinde emeklilerimiz için bir lokal düzenliyoruz. Çok uygun fiyatlarla, belki 2 ya da 3 liraya çay ve limonata içebilecekler. Bu hizmeti de büyükşehir belediyemiz olarak vereceğiz. Daha fazlasını yapmak bizim görevimiz. Çünkü tüm kesimlere karşı sorumluluğumuz var. Kadınlarımıza, gençlerimize, büyüklerimize, çocuklarımıza hizmet eden bir anlayışı ortaya koyacağız" diye konuştu.

Emeklilere bir çok imkan sağlanıyor

Trabzon Sosyal Güvenlik İl Müdürü Erdem Akbay da yaptığı konuşmada "2024 yılı, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle emekliler yılı olarak ilan edildi. Bu kapsamda, emeklilerimize sosyal hayatlarında kamu kaynakları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin katkılarıyla birçok imkan sağlamaya çalışıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızın emeklilerimize katkısı çok fazladır. Emekliler yılı kapsamında Çanakkale'ye düzenlenen kültür gezisi ile katkısını göstermiştir. Sayın başkanımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Türkiye Emekliler Derneği Trabzon Şube Başkanı Burhan Bayraktar ise Çanakkale gezisinin önemine vurgu yaparak bu anlamlı ve tarihi gezinin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Bu ziyaretin, milli bilinci pekiştirmesi ve geçmişe olan bağlılıklarını güçlendirmesi açısından büyük bir değer taşıdığına dikkat çeken emekliler, Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal ve kültürel etkinliklere verdiği desteğin, toplumsal dayanışmayı artırdığına inandıklarını belirttiler. Konuşmaların ardından katılımcılar, emeklilerle hatıra fotoğrafı çektirdi ve onları Çanakkale gezisine uğurladı. - TRABZON