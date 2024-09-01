Trabzon'da 2. Auto Fest Modifiye Festivali Düzenlendi - Son Dakika
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Trabzon'da 2. Auto Fest Modifiye Festivali Düzenlendi

Trabzon\'da 2. Auto Fest Modifiye Festivali Düzenlendi

Trabzon'da düzenlenen 2. Auto Fest festivalinde araba tutkunları bir araya geldi. Festivalde desibel, güzellik ve basıklık yarışmaları düzenlendi. Türkiye'nin değişik illerinden gelen modifiye severler araçlarını sergiledi. Festival yoğun ilgi gördü.

01.09.2024 12:02  Güncelleme: 12:07
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Trabzon'da 2. kez düzenlenen Auto Fest festivalinde modifiye tutkunları bir araya geldi. Türkiye'nin değişik illerinden gelen araba tutkunlarının buluştuğu festivalde desibel, güzellik ve basıklık yarışmaları düzenlendi.

Trabzon'da 31 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 2. Auto Fest festivalinde yüzlerce araç sahibi bir araya geldi. İstanbul, Ankara, Samsun, Giresun, Erzincan, Rize gibi Türkiye'nin değişik illerinden Trabzon'a gelen modifiye severler araçlarını sergiledi. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde düzenlen festivalde güzellik, desibel ve basıklık yarışmaları yapılırken, dereceye girenlere ödül verildi. Drift gösterisinin de yapıldığı festivale vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi. Festivali düzenleyen Devran Pekinoğlu, etkinliği 3 aydır planladıklarını belirterek, "Bu kadar talep olacağını tahmin etmiyorduk. Türkiye'nin 4 tarafından insanlar bu fuara geldi. Elimizden geldiği kadar modifiyeyi insanlara tanıtıyoruz. Ama kötü yönüyle değil iyi yönüyle. Burada 2 gündür ailesi ile gelenler yer alıyor. Modifiyeli araçları inceliyorlar çok güzel bir duygu" dedi.

Mevlüt Pekinoğlu ise, yüzlerce aracın festivale katılım sağladığını kaydederek, "Alanımız dolduğu için giremeyenlerde oldu. Trabzon'da böyle bir organizasyon yapmak güzel bir duygu. Bize bu izni veren Valimize teşekkür ediyoruz. Gençlerimizin yanında oldukları için Valimize, Emniyet Müdürümüze ve Belediye Başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Desibel, basıklık ve güzellik yarışmalarımız oluyor. Güzel bir organizasyon oldu. Ankara'dan, İstanbul'dan ve birçok ilden gelenler oldu. Bu festivali 2. kez düzenleniyoruz. Cumartesi akşamı etkinliğe başladık. Pazar günü bitiyor" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Trabzon'da 2. Auto Fest Modifiye Festivali Düzenlendi - Son Dakika

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