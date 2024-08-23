Trabzon'da akrabaları tarafından bıçaklanarak öldürülen Kasım Altuntaş toprağa verildi - Son Dakika
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Trabzon'da akrabaları tarafından bıçaklanarak öldürülen Kasım Altuntaş toprağa verildi

Trabzon\'da akrabaları tarafından bıçaklanarak öldürülen Kasım Altuntaş toprağa verildi

Trabzon'un Araklı ilçesinde Hacovid Yaylası'nda yaşanan olayda hayatını kaybeden Kasım Altuntaş, Trabzon'da defnedildi. Olayın ardından tutuklanan şüpheliler ise cezaevine gönderildi.

23.08.2024 18:22
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Trabzon'un Araklı ilçesi Hacovid Yaylası'nda akrabaları tarafından bıçaklanarak öldürülen ve evleri ateşe verilen 3 kişiden Kasım Altuntaş, Trabzon'da toprağa verildi.

Araklı ilçesi Kayacık mahallesine bağlı Hacovid Yaylası'nda 21 Ağustos'ta saat 05.30 sıralarında Arif Altuntaş'a ait yayla evinde yangın çıkmıştı. Komşularının yangını görerek 112 ihbar hattına haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderilirken, çıkan yangında ev tamamen kullanılamaz hale gelmişti. Evde bulunan Arif Altuntaş (66), Gülizar Altuntaş (61) ve akrabaları inşaat ustası Kasım Altuntaş'ın (67) cenazeleri bulunmuştu. Olayın ardından akrabalarını bıçaklayarak öldüren ve ardından da evlerini içindekiler ile ateşe veren 2 kişi, dün çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Olayda hayatını kaybeden Kasım Altuntaş, Araklı ilçesi Kayacık Mahallesi Kizirnos mevkiinde cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Öte yandan Arif Altuntaş ve eşi Gülizar Altuntaş'ın cenazeleri ise bugün toprağa verilmek üzere Kocaeli'ne gönderilmişti. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Trabzon'da akrabaları tarafından bıçaklanarak öldürülen Kasım Altuntaş toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da akrabaları tarafından bıçaklanarak öldürülen Kasım Altuntaş toprağa verildi - Son Dakika
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